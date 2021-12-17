Лукашенко переложил вину за преследование белорусов на силовиков 31 17.12.2021, 22:20

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Диктатор умывает руки.

16 декабря на совещании, посвященном санкциям и контрсанкциям, Лукашенко признал, что людей ловят за поставленные в 2020-м подписи за альтернативных кандидатов на президентских выборах. До сих пор официально никто этого не признавал, но широко известно о «черных списках», которые приходят на предприятия и в организации.

Из выступления Лукашенко следует, что на словах он якобы не поддерживает такое преследование инакомыслящих, но кто же дает команды силовикам? Он упомянул советские репрессии. «Накатов, как в 1930-е годы» Лукашенко якобы не хочет. Он напомнил собравшимся, что в 1941 году «началась война, а [арестованные] генералы сидят в тюрьме — пришлось оттуда [их] доставать, и они были первыми героями... Так вот, чтобы у нас так не было».

Ну а дальше Лукашенко «проговорился». «Видите, кто-то за кого-то подписался: «Давай его, хватай, тащи…» — говорил он. — Мы должны видеть, особенно людей в государственном аппарате. Всех мы все равно не увидим. Их [в стране] тысячи были, подписавшихся за «альтернативщиков», ну и что? Мы что, теперь будем отвлекать внимание и их ловить где-то? Нам же делом надо заниматься».

При этом узурпатор предложил уехать за границу руководителям, «занимающим антигосударственную позицию».

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