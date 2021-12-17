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Первые елочные базары в Беларуси откроются 18 декабря

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  • 17.12.2021, 22:36
Первые елочные базары в Беларуси откроются 18 декабря

Раньше всех торговать новогодними деревьями начнут в Брестской области.

Первые елочные базары начнут работать в Беларуси 18 декабря, сообщает Минлесхоз.

Раньше всех торговать новогодними деревьями начнут в Брестской области. С 20 декабря к ней присоединятся Витебская, Гродненская и Минская области, с 21 декабря — Могилевская. С 22 декабря елочные базары начнут работать в Гомельской области и Минске.

В столице государственные лесхозы будут продавать ели и сосны на улице Багратиона, 70 и улице Притыцкого, 146. В других местах Минска торговлю будут вести частные организации.

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