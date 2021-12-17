Песков: Мы весьма и весьма сожалеем о ситуации с «Комсомольской правдой» в Беларуси 7 17.12.2021, 22:42

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В Кремле прокомментировали отношение режима Лукашенко к газете.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Белоруссии знают о сожалении Москвы в связи с отношением Минска к «Комсомольской правде» и ряду других российских СМИ. Об этом он заявил в эфире RTVI.

«Они знают, что мы весьма и весьма сожалеем о ситуации с "Комсомольской правдой", с другими нашими коллегами. И мы эти наши сожаления неоднократно доводили до сведения наших друзей в Минске», — подчеркнул представитель Кремля.

О том, что «Комсомольская правда» решила закрыть представительство в Минске, стало известно 5 октября. Такой шаг был предпринят после анализа «событий последнего года и особенно последней недели». Всем сотрудникам пообещали выплатить денежные компенсации или предложить работу на других предприятиях холдинга.

5 октября арестовали и журналиста издания Геннадия Можейко. Журналист был автором материала о застрелившем в Минске сотрудника КГБ программисте Андрее Зельцере.

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