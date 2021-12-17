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Google заблокировал YouTube-канал лукашенковского спортивного клуба

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  • 17.12.2021, 23:05
  • 3,458
Google заблокировал YouTube-канал лукашенковского спортивного клуба

Клуб попал под санкции США.

Google заблокировал YouTube-каналы «Президентского спортивного клуба».

Вместо логотипа официального YouTube-канала «лукашенковского спортивного клуба» появилось перечеркнутое изображение, которое может говорить о блокировке или ограничении доступа к каналам. Причина в том, что клуб попал под санкции США 2 декабря 2021 года.

Об этом также сообщили в группе VK Чемпионата города Минска по хоккею с шайбой, который проводит «лукашенковский спортивный клуб».

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