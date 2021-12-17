Google заблокировал YouTube-канал лукашенковского спортивного клуба

Google заблокировал YouTube-канал лукашенковского спортивного клуба4
- 17.12.2021, 23:05
- 3,458
Клуб попал под санкции США.
Google заблокировал YouTube-каналы «Президентского спортивного клуба».
Вместо логотипа официального YouTube-канала «лукашенковского спортивного клуба» появилось перечеркнутое изображение, которое может говорить о блокировке или ограничении доступа к каналам. Причина в том, что клуб попал под санкции США 2 декабря 2021 года.
Об этом также сообщили в группе VK Чемпионата города Минска по хоккею с шайбой, который проводит «лукашенковский спортивный клуб».