«Ген смелости проснулся благодаря отважным людям» 18.12.2021, 8:04

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Вставай страна на освобождение своих Героев!

В следственном изоляторе Гомеля 14 декабря огласили незаконный приговор по «делу Тихановского». Суд признал Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика, Артема Сакова, Владимира Цыгановича и Дмитрия Попова виновными и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии усиленного режима на срок от 14 до 18 лет. Сайт Charter97.org посмотрел, как на это отреагировали наши читатели:

«Это самые лучшие люди Беларуси! Слава Героям!! Низкий вам поклон за стойкость и за борьбу с фашистами!»

«Такие приговоры выносит режим от безнадеги. Так поступал Гитлер в конце войны, посылая на гильотину сотни своих противников, в том числе из генералитета. Гитлера это не спасло. И нынешний режим это не спасет. Это агония умирающего зверя, пытающегося делать и другим зло, потому что приходит конец не такой как хотелось бы. Это от безнадеги. Скоро пройдет».

«Специально для карателей и лукафашистов примут более суровые законы. Они же поменяли законы, чтобы репрессировать всех оппозиционно настроенных инакомыслящих».

«Это приговор не конкретным людям, а всему белорусскому народу, всей Беларуси».

«Надо судьям и обвинителям потом выписать те же приговоры, что они выписали вчера, и без права досрочного освобождения, чтобы от звонка до звонка. Это будет хорошей прививкой для будущих поколений от желания способствовать беззаконию в стране».

«Осужденные Герои Беларуси виноваты только в одном - они мешали организованной преступной группировке, под руководством пересидента, продолжать делать бизнес в Европе и США. Готовы ли зарубежные страны приостановить свой бизнес с белорусской хунтой в интересах демократии?»

«Убогое существо желает, чтобы с ним считались, договаривались, вели переговоры. Оно обижено и зло. И от злости кусает тех, до кого может дотянуться».

«С такими темпами раздачи жутких тюремных сроков его ждёт участь Каддафи».

«Как после такого «правосудия» вообще существуют юридические факультеты и на работу ходят всевозможные профессора и деканы? Ну, объясните. Как учатся на таких примерах студенты?»

«Дурні судздзі, што яшчэ служаць Лукашэнку і выконваюць ягоныя загады караць нявінных. Яны сябе ў яму закопываюць, бо робяць гэта сьведама. Рэжым Лукашэнкі ўжо здыхае, а потым праўдзівы суд будзе судзіць і караць гэтых так званых «лукашэнкаўскіх судзьдзяў»».

«Ох, как боится таракан этих людей, что приказал дать такие сроки! Вставай страна на освобождение своих Героев!»

«Конечно, столько они сидеть не будут, режим крякнется намного раньше. Главная цель приговора не срок, можно было приговорить и на 50 и на 100 лет, а главная цель - сломать психологически осужденных и запугать всех остальных. Режим делает это от страха и понимания, что время диктатуры проходит. И ничто, и никто этот процесс не остановит. Это исторический процесс, его не остановить».

«Ні ў якім разе нельга будзе дапусьціць да ўлады тых, хто гатовыя «прабачаць». Прабачыць можна – але толькі пасьля таго, як усе злачынцы адбудуць пакараньні, прычым усё іхнае кодла аж да праўнукаў павінна будзе працаваць на кампэгсацыі пацярпелым.

«Это судилище. Скоро, уверен на 100%, что их освободят, и они будут Героями Беларуси! А пока печальная картина везде. Сейчас как при оккупации живём».

«Как эти судьи сумели дойти до такой подлости? Какая катастрофа случилась с их душой и совестью?»

«Это приговоры Средневековья, а не цивилизованного XXI века. Куда ты катишься, Беларусь?»

«Воздастся, не долго осталось. Белорусам только не надо молчать. Белорусы должны еще раз доказать, что все - одна нация. Единство. И сильное».

«Скоро эти сроки получат продажные судьи и прочие прикорытники, а Сергей и Николай будут на свободе».

«Ген смелости проснулся благодаря отважным людям. Бойкот системе. Бойкот новому «референдуму». В игнор всех знакомых, кто продолжает обслуживать диктаторский режим. Люди, на минуточку, за нас сидят. Не бойтесь!»

«Срок нахождения в фашистских застенках синепалого ублюдка зависит от самих беларусов, Созрело большая часть беларусов , что бы людзмi звацца, значит лучшие люди Беларуси будут скоро свободны!»

«Лукашеко сам подливает масла в огонь. Как нормальный человек может спокойно жить и работать, когда в тюрьмах томятся сотни невиновных? Таким образом можно запугать только самых примитивных. Но те, кто выступил против Лукашенко, не такие. У них есть и ум, и честь, и совесть».

«От нашей теперешней Позиции и Воли зависят не только свобода Наших дорогих Героев, но и сама наша жизнь, жизнь наших детей и внуков, наши дома, будущее страны, да и сам факт ее, Беларуси, существования... Не отступим! Давим дальше лукашистов и Крысу-Таракана!», - пишут читатели сайта Charter97.org.

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