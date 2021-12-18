Отключение от SWIFT или дефицит валюты: Нацбанк Беларуси делает что-то странное 3 18.12.2021, 8:28

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Мнение экономиста.

По итогам ноября этого года резко увеличились запасы иностранной валюты во внешних активах Национального банка. Это неординарная ситуация, которая за последние десять лет случалась лишь несколько раз, но она не обязательно говорит о радикальных изменениях в управлении золотовалютными резервами.

Старший экономический сотрудник BEROC (Киев) Дмитрий Крук объяснил zerkalo.io, о чем этот внезапный скачок наличной иностранной валюты может свидетельствовать.

Из опубликованной статистики Нацбанка следует, что запасы иностранной валюты во внешних активах Нацбанка резко выросли в ноябре. В долларовом эквиваленте прирост оказался примерно в 360 млн, отмечает экономист, называя это необычным явлением, так как ранее ликвидный запас иностранной валюты в среднем держался до 50 млн долларов.

— До этого последний серьезный всплеск случался на рубеже 2014−2015 годов, когда был валютный кризис и повышенный спрос на наличную валюту. Но и тогда сумма на счетах, которую аккумулировал Нацбанк была поменьше — около 150 млн долларов, — говорил Дмитрий Крук.

Если заглянуть в историю чуть глубже, то статистика показывает заметные скачки по этому показателю в 2011 году, который запомнился сильной девальвацией рубля (важно отметить, что в тот год они не предшествовали девальвации, а случились после ее пика).

— В целом можно сделать вывод о том, что происходит нечто необычное. Но я бы не стал утверждать на сто процентов, что это подготовка к отключению от SWIFT (такую гипотезу выдвигают в медиа — Прим. ред.), — подверкивает эксперт. — Даже если допустить отключение от SWIFT, то распоряжаться этими деньгами вне страны будет возможно, так как они на счете в зарубежном банке, у которого SWIFT по-прежнему будет работать. Техническая проблема может возникнуть лишь с репатриацией этих денег внутрь страны, например, для инъекций на внутреннем валютном рынке. Но и она с большой вероятностью решаема — например, через российские комбанки или центробанк России (с рядом дополнительных затрат). В крайнем случае даже при неработающем SWIFT, но без прочих санкций, есть возможность перекинуть свои средства в наличную валюту и доставить самолетом. Поэтому отключение от международной системы для управления ЗВР, конечно, было бы неприятным, но, полагаю, не катастрофичным.

Экономист предполагает, что власти могут опасаться, что новые западные санкции коснутся Нацбанка или Минфина. По его мнению, из всех возможных ограничений больней всего сказалось бы их попадание в SDN-лист или «черный список» США. Это привело бы к блокировке или замораживанию всех зарубежных активов подсанкционной структуры. Следовательно, ни перевод средства, ни выведение их наличными с зарубежных счетов стало бы невозможным.

— Отмечу, что это лишь гипотеза. Во-первых, прецедентов блокировки зарубежных активов центробанка страны в мире очень мало. Была похожая история с Венесуэллой и ее золотом, но с рядом оговорок. Во-вторых, говорить о масштабном переводе средств в «наличку» и их репатриации в Беларусь пока не приходится. В эту форму выведено около 6% всех иностранных активов Нацбанка. Это, конечно, значимо, но не настолько, чтобы быть уверенными, что происходит именно это. Кроме того, мы не можем быть уверенными, что наличные деньги были репатриированы в Беларусь (скорей всего, это так, но из самого перевода в наличную форму, который отражен в статистике, не следует факт физического вывоза в Беларусь). Тут, конечно, возникает вопрос — зачем переводить в «наличку», если не везти сюда? У меня на него ответа нет. Но, повторюсь, точно так нет и сторпоцентного доказательства вывода наличных денег внутрь страны, — продолжает Дмитрий Крук.

По словам эксперта, у этого процесса может быть и другое объяснение: на фоне введения санкций против Беларуси Нацбанк мог увидеть какие-то угрозы для внутреннего валютного рынка. В этом случае большой запас наличной валюты может пригодиться, чтобы быстро погасить ажиотажный спрос.

— Вполне вероятно, что это соображение и опаска попадания в санкционный лист (в частности в SDN-лист США) взаимодополняют друг друга. То есть причин такому поведению может быть несколько.

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