Евродепутат потребовала оказания медпомощи Андрею Войничу и прекращения давления на Полину Шарендо-Панасюк

Евродепутат потребовала оказания медпомощи Андрею Войничу и прекращения давления на Полину Шарендо-Панасюк1
- 18.12.2021, 8:37
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Мириам Лексманн сделала заявление.
Депутат Европейского парламента от Словакии Мириам Лексманн выступила против ужасных условий содержания активистов «Европейской Беларуси» Андрея Войнича и Полины Шаренды-Панасюк.
"Все большее беспокойство у меня вызывают тяжелые условия содержания белорусских политзаключенных Андрея Войнича и Полины Шаренды-Панасюк. По меньшей мере, режим должен иметь порядочность, чтобы прекратить психологическое давление и предоставить Андрею Войничу доступ к надлежащей медицинской помощи!" — написала Мириам Лексманн в сети «Твиттер».
I’m increasingly concerned about the dire conditions of #Belarus political prisoners Andrei Voinich & Palina Sharenda-Panasiuk. The regime must at least have the decency to stop psychological pressure & provide Mr Voinich with access to proper medical care! #StandWithBelarus pic.twitter.com/w7Ypx1MrGM— Miriam M. Lexmann (@MiriamMLex) December 17, 2021
Напомним, администрация гомельской женской колонии издевается над активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шарендо-Панасюк: политзаключенную лишили теплых вещей и продовольственных посылок; ее постоянно помещают в карцер; к ней не пускают адвоката.
Активист «Европейской Беларуси», политзаключенный Андрей Войнич содержится в полной изоляции. У родственников нет с ним никакой связи: ни по телефону, ни по письмам, которые от него не доходят. Родственники не могут передать ему и посылку с вещами и лекарствами.
Андрей Войнич болен диабетом и у него тяжелая форма заболевания печени. Активист нуждается в пересадке этого органа, но медицинская помощь ему не оказывается.