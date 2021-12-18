закрыть
18 декабря 2021, суббота, 12:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Евродепутат потребовала оказания медпомощи Андрею Войничу и прекращения давления на Полину Шарендо-Панасюк

1
  • 18.12.2021, 8:37
  • 4,746
Евродепутат потребовала оказания медпомощи Андрею Войничу и прекращения давления на Полину Шарендо-Панасюк

Мириам Лексманн сделала заявление.

Депутат Европейского парламента от Словакии Мириам Лексманн выступила против ужасных условий содержания активистов «Европейской Беларуси» Андрея Войнича и Полины Шаренды-Панасюк.

"Все большее беспокойство у меня вызывают тяжелые условия содержания белорусских политзаключенных Андрея Войнича и Полины Шаренды-Панасюк. По меньшей мере, режим должен иметь порядочность, чтобы прекратить психологическое давление и предоставить Андрею Войничу доступ к надлежащей медицинской помощи!" — написала Мириам Лексманн в сети «Твиттер».

Напомним, администрация гомельской женской колонии издевается над активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шарендо-Панасюк: политзаключенную лишили теплых вещей и продовольственных посылок; ее постоянно помещают в карцер; к ней не пускают адвоката.

Активист «Европейской Беларуси», политзаключенный Андрей Войнич содержится в полной изоляции. У родственников нет с ним никакой связи: ни по телефону, ни по письмам, которые от него не доходят. Родственники не могут передать ему и посылку с вещами и лекарствами.

Андрей Войнич болен диабетом и у него тяжелая форма заболевания печени. Активист нуждается в пересадке этого органа, но медицинская помощь ему не оказывается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип
Белорусы, будьте сильными и смелыми
Белорусы, будьте сильными и смелыми Игорь Лосик
Как создать рычаги давления на режим
Как создать рычаги давления на режим Артем Черников
Сэнсы жыцця
Сэнсы жыцця Мікола Статкевіч