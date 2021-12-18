Белый дом ответил на ультиматум России 6 18.12.2021, 8:44

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Запад не пойдет на компромиссы по базовым принципам европейской безопасности.

США обсуждают с европейскими партнерами пакет требований Москвы, касающихся гарантий безопасности России. "Хочу отметить, что не будет никаких переговоров о европейской безопасности без участия наших европейских союзников и партнеров", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает dw.com.

Псаки отвергла возможность компромиссов по базовым принципам, на которых зиждется европейская безопасность. По ее словам, это касается и права всех стран определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне.

При этом представитель Белого дома выразила уверенность в том, что с Россией удастся договориться. "Нам на протяжении десятилетий удавалось вести переговоры с Россией по стратегическим вопросам, и я не вижу причин, почему это будет невозможно впредь", - сказала она.

Требования России по гарантиям безопасности

Ранее МИД России обнародовал пакет требований по гарантиям безопасности для РФ. В числе прочего, он предполагает отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.

Россия в последние дни уже обсудила эти предложения с лидерами западных государств, в том числе США, Франции и Великобритании. Между тем НАТО призвала Россию разрядить кризис вокруг Украины еще до начала переговоров по гарантиям безопасности. "Россия должна ослабить напряженность с Украиной до переговоров", - сказал заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ .

Согласно сообщениям западных спецслужб и СМИ, Россия разместила на границе с Украиной до ста тысяч военнослужащих. НАТО опасается, что Россия может вторгнуться на украинскую территорию, однако Москва отрицает такие намерения и в свою очередь обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

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