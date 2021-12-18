Фишер вручила «черную метку» Лукашенко 17 18.12.2021, 8:57

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США более плотно займутся диктатором.

Спецпосланница США по Беларуси Джули Фишер в своем интервью «Радио Свобода» фактически вручила Лукашенко «черную метку». Об этом пишет телеграм-канал CYNIC.

«Все 27 лет своего пребывания у власти Лукашенко уступал и сдавал России суверенитет и независимость Беларуси, — заявила дипломат. — Все время его власти мы видим, что при выборе между суверенитетом Беларуси и сохранением власти он каждый раз выбирает не Беларусь, а сохранение власти».

Спецпосланница подчеркивает, что «вопрос суверенитета и независимости Беларуси чрезвычайно важен для Соединенных Штатов». «Решая политический кризис в Беларуси, мы в конце концов поможем обеспечить суверенитет и независимость Беларуси на годы, на поколения вперед», — отмечает Фишер.

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