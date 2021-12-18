«Вопросы взятки решались в хоккейной раздевалке» 2 18.12.2021, 9:10

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Как работает схема параллельного рынка недвижимости в Беларуси.

Журналистка «Альянса расследователей Беларуси» и автор расследования о взятках в Национальном олимпийском комитете Елена Чернявская рассказала в студии «Белсата», как работает схема параллельного рынка недвижимости в РБ.

«Основной посыл расследования таков: за право построить недвижимость в центре Минска люди, вхожие в хоккейную раздевалку, должны были перечислить спонсорскую помощь в НОК. Но еще и за право перечислить эту помощь нужно было дать взятку определенным чиновникам», – пояснила Елена Чернявская.

По словам журналистки, чтобы получить землю на недвижимость участники схемы не заключали договоров и не участвовали в аукционах. Все делалось за взятки, спонсорскую помощь.

«Плюс, как мы это назвали, за «социальную нагрузку», то есть за строительство каких-либо спортивных объектов. Например, за строительство крытой лыжни за 13 млн долларов. И строительство этого крытого лыжного манежа уже согласовано», – утверждает автор расследования.

Авторы расследования говорят о 15 млн долларов взятки за право строить недвижимость в столице Беларуси взамен за спонсорство Национального олимпийского комитета.

Елена Чернявская говорит о том, что все эти незаконные схемы начали действовать с приходом к власти семьи Лукашенко.

Журналистка заверила, что команда «Альянса расследователей Беларуси» имеет много материала для будущих расследований. Расследование о коррупции в НОК делалось совместно с «Киберпартизанами» и Белорусским фондом спортивной солидарности.

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