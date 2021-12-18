Лукашенко не устает повторять: денег в стране нет 20 18.12.2021, 9:20

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Почему-то некоторые чиновники и представители госсектора продолжают жить в иллюзиях.

На встрече Лукашенко с активом Витебской области местные чиновники дерзнули озвучить ряд просьб: нужны деньги на ремонт областной больницы, обновление концертной базы «Славянского базара», строительство жилья, повышение зарплат работникам культуры, пишет «Салідарнасць».

С одной стороны, чиновников можно понять: правительство в последнее время с оптимизмом рапортует о росте экономики, а пропаганда убеждает, что санкции негативного эффекта не имеют. Логично, что некоторые могут думать, что у государства есть деньги на решение давно назревших проблем.

Вместе с тем запросы представителей номенклатуры выглядят несколько удивительными.

Ведь если послушать самого Лукашенко, то о реальном состоянии белорусской экономики и ее перспективах при его власти все становится ясно. Но, видимо, до некоторых чиновников и представителей госсектора не доходит.

Для тех, кто еще не понял: вот что целый год не устает повторять Лукашенко.

Январь. При докладе чиновников: «Понятно, что воздушных денег давно уже нет и не будет. Все это должны прекрасно понимать».

Январь. На совещании с руководством Совета министров: «Свободных, шальных денег нет. Тем более для тех объектов, которые сами должны приносить доход».

Апрель. На совещании о ситуации в сфере АПК: «За деньгами даже не обращайтесь».

Июнь. При рассмотрении кадровых вопросов: «У нас нет шальных денег. Когда мы спим, труба не работает – ни нефтяная, ни газовая. Деньги не капают на счета».

Сентябрь. На открытии детско-юношеского футбольного центра клуба «Динамо-Минск»: «Не думайте, что мы что-то будем создавать еще. У нас есть куда деньги тратить».

Октябрь. На собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ: «Лишних денег в стране нет. Нам надо и врачам помочь».

Октябрь. При обсуждении проблемы строительства нового корпуса Минской областной больницы (нынешнее же здание построено аж в 1975 году): «Но сразу смотрите, где что подрезать: лишних денег нет».

Ноябрь. При докладе чиновников: «Люди должны быть одеты и накормлены. Я не говорю о каких-то вертолетных деньгах, что мы будем всех одевать. Человек должен сам о себе позаботиться».

Декабрь. На совещании по вопросам социально-экономического развития страны: «Главная наша задача – уровень этого года сохранить. Он невысокий у нас и по зарплатам, социальной защищенности. Но достаточный, чтобы жить. Пусть люди не возмущаются, жить можно».

Декабрь. На встрече с активом Витебской области: «Вы знаете: лишних денег нет… Упирайтесь, напрягайтесь в сельском хозяйстве, промышленности, собирайте деньги, с шапкой ходите по области».

…Удивительно, что при всех этих заявлениях сторонники Лукашенко продолжают еще на что-то надеяться.

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