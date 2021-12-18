Медики выяснили, сколько доз вакцин защищают от штамма «Омикрон» 18.12.2021, 9:33

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Исследование касается, прежде всего, препаратов AstraZeneca и Pfizer.

Британские ученые провели новое исследование и пришли к выводу, что две дозы вакцины не защищают организм от штамма Омикрон.

Об этом сообщает BBC.

В исследовании ученые проанализировали 581 случая заражения Омикроном, а также несколько тысяч случаев заражения штаммом Дельта. У каждого человека заболевание протекало в разной форме.

Ученые пришли к выводу, что если у человека есть третья доза вакцины, то его организм защищен на 75%. Даже если произойдет заражение, то пациенту удастся избежать тяжелых последствий для организма. Симптомы будут не так сильно выражены и болезнь пройдет в легкой форме, уверены эксперты.

СМИ добавляет, что это исследование касается, прежде всего, вакцин AstraZeneca и Pfizer, причем относительно последнего препарата отмечается большая разница в эффективности между двумя и тремя дозами.

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