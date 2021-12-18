Чем чреваты для режима американские санкции 18.12.2021, 9:52

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Госдолг Беларуси на 80% номинирован в долларах.

Нынешний декабрь точно войдет в историю белорусско-американских отношений. В последний месяц 2021 года Вашингтон решил ужесточить санкции в отношении режима в Беларуси, пишет издание «Белорусы и рынок».

Санкции коснулись как взаимной торговли, так и финансовой сферы. Один из наиболее чувствительных моментов декабрьских американских санкций – попытка заблокировать операции, номинированные в долларах США. Для Беларуси это весьма важная тема, и вот почему.

Национальный госдолг – в долларах

Госдолг Беларуси за последние 15 лет существенно вырос: если в 2006 году он составлял менее 7 % ВВП, то 10 лет назад – уже почти 20 % ВВП, пять лет назад – более 30 % и примерно на этом уровне (34 %) он находится сейчас.

Особенность долговой политики Беларуси выразилась не только в быстром наращивании госдолга, но и в его валютной структуре. Последние отчетные данные Министерства финансов свидетельствуют, что основная валюта, в которой номинирован государственный долг Беларуси, – доллары США.

В обзоре Минфина о состоянии государственного долга говорится, что госдолг Беларуси на 79,2 % (!) номинирован в долларах США, на 6,9 % сформирован в евро, на 6,3 % – в российских рублях, на 5,2 % – в юанях и только на 2,4 % в белорусских рублях.

Такая структура валютного госдолга обусловлена тем, что привлекать новые заимствования Беларусь предпочитала в той валюте, в которой нужно отдавать старые долги. Однако сейчас, на фоне новых западных санкций, доминирование доллара США в валютной структуре госдолга Беларуси генерирует определенные риски.

Новые ограничения

После обнародования содержания декабрьских санкций в отношении Беларуси минфин США заявил, что «финансовые институты США могут продолжать держать корреспондентские счета и обрабатывать долларовые клиринговые транзакции для Минфина Беларуси или Банка развития» лишь в тех случаях, когда речь не идет об обслуживании расчетов с госдолгом Беларуси.

Что касается последнего, то новые операции в пользу Минфина или Банка развития Беларуси «с новым долгом сроком более 90 дней, выпущенным 2 декабря 2021 года или позже», запрещаются, говорится в решении американского минфина.

В какой мере американские санкции скажутся на возможностях Беларуси привлекать новые заимствования в иностранной валюте? Продолжит ли государство занимать деньги у инвесторов в долларах США? Минфин Беларуси пока воздерживается от официальных комментариев по этим вопросам.

По мнению экономистов, поскольку долларовые расчеты в мире проходят через американскую финансовую систему, то санкции США могут затруднить привлечение Беларусью новых заимствований.

«Для того чтобы не попасть под санкции США, банки, находящиеся в других юрисдикциях, будут избегать операций по обслуживанию белорусского госдолга», – предположил в комментарии газете «Белорусы и рынок» экономист Олег Мазоль.

Торговля Беларуси с США останавливается?

Помимо санкций в финансовой сфере, в декабре американские власти приняли ограничения в отношении ряда белорусских госпредприятий, самое крупное из которых «Беларуськалий».

Согласно декабрьскому решению минфина США американские контрагенты должны до 1 апреля 2022 года прекратить все текущие сделки с «Беларуськалием» или Белорусской калийной компанией, которая является трейдером белорусских калийных удобрений на внешних рынках и активно продавала хлоркалий в том числе в США.

Ответ белорусских властей на американские санкции последовал практически сразу же: «в целях обеспечения защиты национальных интересов» белорусское правительство запретило США и ряду других стран, которые вводят санкции в отношении Беларуси, поставлять в страну восемнадцать наименований продуктов питания.

«Учитывая расширение американских и белорусских санкций, количество компаний, которые будут торговать друг с другом в обеих странах, сократится. Соответственно, падение белорусско-американского товарооборота практически неизбежно», – предполагает Олег Мазоль.

К слову, в этом году наблюдался рост объемов белорусско-американской торговли. В 2020 году товарооборот Беларуси с США составил 734,3 млн долларов, а в январе – сентябре 2021-го – уже 762,5 млн долларов.

Существует вероятность, что санкции повлияют не только на торговлю товарами, но и на торговлю услугами. Согласно последним официально опубликованным статданным Беларуси, экспорт белорусских товаров в США в январе – сентябре 2021 года составил 361,6 млн долларов, а экспорт белорусских услуг в США – более 1,1 млрд долларов.

«В основном Беларусь экспортирует в США ІТ-услуги. Санкции могут привести к тому, что для работы с американским рынком белорусским компаниям, возможно, придется сменить юрисдикцию. Такой риск существует», – резюмировал Олег Мазоль.

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