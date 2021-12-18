Солдат из Печей: В армии биполярка, над «Панорамой» смеются, к Лукашенко относятся крайне негативно 15 18.12.2021, 9:59

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На учениях военных заставляют представлять, что «поляки нападают».

Читатель телеграм-канала «Баста!», который проходит службу в армии в Борисове (учебная часть «Печи») поделился новостями из военной части:

— Тут биполярка, боятся телеграмма, на учениях надо представлять, что «поляки нападают»...

Каждый день там надо смотреть «Панораму» в 9 часов вечера, но мы от этого больше смеялись. Там вообще, даже военные, которые по званию выше, к Лукашенко относятся крайне негативно, но о политике лучше не говорить, и нас об этом предупреждают.

Приходили КГБшники, выявляли минских протестующих. Пару человек попали в «черный список», а один парень добровольно дал на себя показания, что был на митингах, что сейчас с ним, я не знаю.

В армии все болеют, там абсолютно пофиг на здоровье людей. Людям не могут сделать операцию. У кого-то варикоз вен, у кого-то еще какие болячки.

Один парень у нас с целым «послужным списком болячек» — 3-я степень плоскостопия, неправильный прикус, недержание мочи, эпилепсия (часто приступы).

Его взяли в армию, а теперь он будет судиться с минским военкоматом после того, как его комиссуют. Но, вряд ли из этого что-то выйдет. У нас суды, как и выборы, работают только в одну сторону.

Еще мама его пыталась добиться, чтоб его не взяли по здоровью, но это было без толку.

Берут кого попало. И сердечников, и эпилептиков, и с психическими проблемами.

Идеологическая работа, конечно, присутствует, но серьезно к ней никто не относится: все всё понимают.

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