В день ультиматума 3 Вера Афанасьева

18.12.2021, 9:24

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А ведь НАТО еще даже не наступает.

Плохо. В день ультиматума Америке и НАТО вспыхивает корабль. Таксист же у нас мистик и оккультист, от такого знамения и рехнуться может.

На судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге вчера загорелся строящийся корвет "Проворный". Пламя распространилось на 800 квадратных метров – почти на весь корабль.

Корабль предназначался для ВМФ и должен был быть сдан в конце 2022 года с местом базирования на Камчатке.

Про "проворовались" и про "проВОРный шутить не буду - и так всем ясно.

Скажу лишь, что стоимость корабля может составлять от 20 до 30 млрд рублей, а строился он ВОСЕМЬ лет. За это время Китай строит авианосец.

К слову, генеральный директор "Северной верфи" - Игорь Орлов, бывший губернатор Архангельской области, лоббист мусорного полигона на станции Шиес, называвший протестующих "шелупонью".

Что мы имеем в сухом остатке? "Проворный" после 8 лет строительства практически сгорел. "Адмирал Кузнецов" - в бесконечном ремонте. Атомный ледокол нового поколения "Арктика" в первой же ходке сломался по дороге в Антарктиду и дрейфует у берегов Африки.

А ведь НАТО еще даже не наступает.

Вера Афанасьева, Facebook

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