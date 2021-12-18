Ассист Протаса помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
- 18.12.2021, 10:12
В 19 матчах НХЛ на счету белоруса — две заброшенные шайбы.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» одолел «Виннипег» – 5:2, сообщает «Трибуна».
В составе «Кэпиталз» ассистентским баллом при втором взятии ворот отметился белорус Алексей Протас. Всего он провел на площадке 14:17 минут и нанес 2 броска по воротам.
В 19 матчах на счету Протаса 2 заброшенные шайбы и 4 ассиста.
На данный момент «Вашингтон» занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 43 очками в 30 играх.