Ассист Протаса помог «Вашингтону» победить «Виннипег» 18.12.2021, 10:12

В 19 матчах НХЛ на счету белоруса — две заброшенные шайбы.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» одолел «Виннипег» – 5:2, сообщает «Трибуна».

В составе «Кэпиталз» ассистентским баллом при втором взятии ворот отметился белорус Алексей Протас. Всего он провел на площадке 14:17 минут и нанес 2 броска по воротам.

В 19 матчах на счету Протаса 2 заброшенные шайбы и 4 ассиста.

На данный момент «Вашингтон» занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 43 очками в 30 играх.

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