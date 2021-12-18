Назван лучший продукт на завтрак у женщин после 50 лет 3 18.12.2021, 10:24

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Секретом поделилась диетолог из Германии.

Немецкий диетолог Эми Гудсон констатирует, что в определенном возрасте белковые продукты должны стать обязательной составной частью рациона питания. Специалист отмечает, что существуют возрастные пороги, преодолевая которые человек начинает ощущать серьезные изменения в организме, затрагивающие клетки, мышцы, кости. И хотя остановить этот процесс старения невозможно, некоторые изменения в образе жизни и привычки помогают сделать его менее драматичным, пишет glavcom.ua.

Говоря о питания, Эми Гудсон поясняет, что правильно составленный рацион позволяет обеспечить организм достаточным количеством питательных веществ и витаминов, что смягчает негативные последствия перемен, происходящих с телом в «солидном» возрасте. Женщинам после 50 лет эксперт советует регулярно употреблять в пищу белок, поскольку их организм начинает терять мышечную массу, а белок – это лучший продукт для восполнения и укрепления мышц.

«Лучшая еда для женщин 50 лет и старше – любой продукт с высоким содержанием белка. По мере того, как мы становимся старше, тело теряет примерно два-три процента мышечной массы за десятилетие. Один из самых эффективных способов предотвратить это – потреблять высококачественный белок с каждым приемом пищи, особенно на завтрак», – рассказала диетолог.

Совет эксперта. Гудсон рекомендует, чтобы первый прием пищи содержал от 25 до 30 граммов белка. Таким образом, говорит специалист, организм может производить аминокислоту, необходимую для поддержания мышечной массы. Вдобавок возникает «положительный побочный эффект»: после белкового завтрака долгое время сохраняется чувство сытости, что позволяет продержаться до обеда без перекусов, вредных для фигуры.

Вот варианты завтрака, которые предлагает специалист.

Греческий йогурт с мюсли без сахара плюс половина банана.

Яйца: вареные или в виде омлета, яичницы болтуньи.

Бутерброд из цельнозернового хлеба с ветчиной, творогом и овощами.

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