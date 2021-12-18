Валерий Карбалевич: Лукашенко пытается «списать» все на исполнителей 11 18.12.2021, 10:42

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Как слова диктатора воспримут чиновники и силовики?

На совещании о «противодействии санкционным мерам» Лукашенко высказался о предателях, которым «прощать нельзя». При этом в том же выступлении Лукашенко резко запротиворечил собственным словам. Он усомнился, что «подписантов» за альтернативных кандидатов на президентских выборах стоит «ловить и допрашивать». А еще добавил, что «многие уже в третий раз переобулись».

Политический обозреватель Валерий Карбалевич в комментарии zerkalo.io заявил, что противоречивые заявления Лукашенко во время его выступлений — это не исключение из правил, а скорее, норма. По словам Карбалевича, очень часто в одном и том же заявлении Лукашенко выдвигает взаимоисключающие друг друга тезисы.

— Думаю, к этому все уже привыкли. Но есть другой момент: мне кажется, Лукашенко не хотел бы, чтобы с его именем отождествляли какие-то нехорошие дела, которые происходят в Беларуси. Поэтому время от времени он пытается от этого отстраниться и списать все на недобросовестных исполнителей. В первые дни после президентских выборов Лукашенко заявил, что некто «мы» «перебрали» с реакцией. Подразумевалось, что не он давал на это команду, а его подчиненные, силовики. Что-то похожее происходит и сейчас, — комментирует Валерий Карбалевич.

При этом обозреватель добавляет, что если вдруг что-то в стране пойдет не по плану, Лукашенко сможет вернуться к своим словам и заявить, что он призывал действовать по совершенно другому сценарию.

Однако как сейчас слова Лукашенко воспримут чиновники и силовики? По мнению Карбалевича, они получили противоречивые сигналы: с одной стороны Лукашенко говорит о том, что нужно «вскрыть» предателей системы, но при этом почти сразу же добавляет: трогать тех, кто подписался за альтернативных кандидатов, не стоит.

— В итоге государственный аппарат оказывается в растерянности: что же делать, бежать или стоять? Опять же — это один из парадоксов существующего политического режима, когда сверху исходят абсолютно разные сигналы, а вертикаль не понимает, что нужно делать. Разные чиновники реагируют по-разному: одни пытаются ничего не делать и ждать дополнительной команды, другие начинают задавать вопросы руководству, а кто-то даже пытается саботировать решение, — добавляет обозреватель.

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