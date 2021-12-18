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Спецслужбы Польши: Сбежавший солдат может быть белорусским шпионом или информатором

  • 18.12.2021, 10:56
  • 7,956
Спецслужбы Польши: Сбежавший солдат может быть белорусским шпионом или информатором

Проблемы с законом послужили катализатором решения о дезертирстве.

Дезертир Эмиль Чечко может быть белорусским шпионом или как минимум информатором. Эту версию серьезно рассматривают польские спецслужбы, сообщает Onet. Также, по информации польского издания, сестра молодого человека живет с гражданином Беларуси, а у самого Чечки есть там друзья.

17 декабря белорусские пограничники сообщили о переходе польского солдата. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что у военнослужащего "были серьезные проблемы с законом". По неофициальным данным, на прошлой неделе Эмиль Чечко был задержан за вождение в нетрезвом состоянии, имел в крови 1,5 промилле алкоголя и был под воздействием марихуаны.

Onet считает, что именно проблемы с законом послужили катализатором решения о побеге в Беларусь. У самого солдата, по информации издания, были связи в Беларуси, а переход границы мог быть спланированной операцией спецслужб.

В Польше действия военного квалифицированы по статье "Дезертирство". Ему угрожает до 10 лет лишения свободы.

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