Медики установили, у кого дольше всего держится иммунитет к COVID-19 18.12.2021, 11:07

5,562

Исследование учитывает возраст и пол пациентов.

Быстрее всего иммунитет к COVID-19 падает у молодых мужчин, а дольше - держится у пожилых людей, особенно у женщин.

Об этом со ссылкой на данные Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и лабораторной службы «Хеликс» сообщает «Коммерсант».

Российские медики выяснили, что тяжелое течение болезни, лишний вес и сильное поражение легких положительно влияют на уровень антител к COVID-19.

По мнению ученых, что выработку антител может подавлять тестостерон. Уже на 90 сутки у молодых мужчин (группа 18-44 лет) проявляется тенденция к снижению уровня иммуноглобулинов. У них оставалось около 40–50 относительных единиц антител класса G.

У мужчин постарше (45–59 лет) и у пожилых (60–70 лет) фиксировали около 70 относительных единиц.

У молодых женщин фиксировали около 60–70 единиц, у женщин старшей возрастной группы — почти 120.

Исследование показало, что молодым мужчинам, перенесшим COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, через полгода после инфекции нужна вакцинация. У пациентов, перенесших коронавирусную пневмонию среднетяжелого и тяжелого течения и получавших в схеме лечения глюкокортикоиды, напротив, шансы заразиться повторно меньше: через шесть месяцев они могут лишь ограничиться контрольным тестированием IgG.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».