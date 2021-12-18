Шейман боится атаки с дрона?
- 18.12.2021, 11:15
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Милиции дали указание, как в Первую мировую.
Телеграм-канал «Буслы ляцяць» опубликовал фото дома лукашенковского подельника Виктора Шеймана в деревне Подлипки.
«Недавно там установлена аппаратура по противодействию дронам. Чем этот ублюдок так озабочен?
После первой акции «Чорны Бусел» режим начал работать над усилением безопасности по всем РУВД и околоткам. Проводят тренировки личного состава. Милиции дали указание, как в Первую мировую: смотреть и слушать ночное небо. Периодически они гоняют по Минску в поисках БПЛА», — сообщают авторы телеграм-канала.