Папа Римский тонко потроллил Таракана

Папа Римский тонко потроллил Таракана2
- 18.12.2021, 11:27
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Неожиданное признание сделали в окружении правителя.
О Папе Франциске лукашенковские пропагандисты вспомнили в связи с его 85-летним юбилеем. По этому поводу провластный телеграм-канал сообщил, что пять лет назад во время встречи Лукашенко и Папы Римского понтифик подарил правителю Беларуси ручку.
Да не простую: ею Бенедикт ХVI подписал обращение об отречении от папского престола…
Символичный подарок выглядит откровенным троллингом со стороны Франциска, пишет «Салідарнасць».
Подтверждает эту мысль и сообщение пресс-службы Лукашенко после их встречи в 2016 году. Тогда рассказали, что Папа Римский подарил правителю Беларуси три написанных им документа о Евангелии, охране природы и семье, а также художественное изображение оливкового дерева.
О ручке, которой было написано отречение от престола, тогда решили умолчать.