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Папа Римский тонко потроллил Таракана

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  • 18.12.2021, 11:27
  • 12,302
Папа Римский тонко потроллил Таракана

Неожиданное признание сделали в окружении правителя.

О Папе Франциске лукашенковские пропагандисты вспомнили в связи с его 85-летним юбилеем. По этому поводу провластный телеграм-канал сообщил, что пять лет назад во время встречи Лукашенко и Папы Римского понтифик подарил правителю Беларуси ручку.

Да не простую: ею Бенедикт ХVI подписал обращение об отречении от папского престола…

Символичный подарок выглядит откровенным троллингом со стороны Франциска, пишет «Салідарнасць».

Подтверждает эту мысль и сообщение пресс-службы Лукашенко после их встречи в 2016 году. Тогда рассказали, что Папа Римский подарил правителю Беларуси три написанных им документа о Евангелии, охране природы и семье, а также художественное изображение оливкового дерева.

О ручке, которой было написано отречение от престола, тогда решили умолчать.

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