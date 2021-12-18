Папа Римский тонко потроллил Таракана 2 18.12.2021, 11:27

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Неожиданное признание сделали в окружении правителя.

О Папе Франциске лукашенковские пропагандисты вспомнили в связи с его 85-летним юбилеем. По этому поводу провластный телеграм-канал сообщил, что пять лет назад во время встречи Лукашенко и Папы Римского понтифик подарил правителю Беларуси ручку.

Да не простую: ею Бенедикт ХVI подписал обращение об отречении от папского престола…

Символичный подарок выглядит откровенным троллингом со стороны Франциска, пишет «Салідарнасць».

Подтверждает эту мысль и сообщение пресс-службы Лукашенко после их встречи в 2016 году. Тогда рассказали, что Папа Римский подарил правителю Беларуси три написанных им документа о Евангелии, охране природы и семье, а также художественное изображение оливкового дерева.

О ручке, которой было написано отречение от престола, тогда решили умолчать.

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