Кредиторы забрали у белорусских «флагманов» больше четверти выручки 2 18.12.2021, 11:37

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Выплаты по займам резко увеличились по сравнению с прошлым годом.

За 10 месяцев 2021-го крупные и средние организации Беларуси направили на погашение долговых обязательств 68,5 млрд рублей. Относительно такого же периода 2020 года размер выплат в пользу кредиторов вырос на 14,9 %. На эти цели у флагманов реального сектора ушло 26, 7% выручки, а это каждый четвертый «рубль», информирует banki24.by.

Наибольшую сумму в счет долгов получили кредиторы флагманов Минска – 17 млрд рублей за 10 месяцев. Это 13,9 % больше по сравнению с 2020 годом. На эти цели у столичных валообразующих компаний ушло 21,2 % (каждый пятый «рубль»). В относительном выражении самую большую долговую нагрузку ощутили флагманы Витебской области – 36,4 % от выручки (каждый третий «рубль»). На погашение кредитов и займов флагманы северного региона направили 9,6 млрд рублей (+18,4 % к 2020 году).

Долговая нагрузка в Гомельской области выросла на 25,2 % к 2020 году. В этом регионе динамику выплат в пользу кредиторов определила господдержка Белорусского металлургического завода в начале года. В денежном выражении флагманы Гомельщины отдали кредиторам 14,2 млрд рублей, на погашение обязательств ушло 33,8 % от выручки.

Единственная территория, на которой выплаты по долгам упали к 2020 году, – это Гродненская область – минус 21 %. В деньгах гродненцы перечислили кредиторам 5,3 млрд рублей, что было эквивалентно 22,7 % выручки.

Меньше всего денег кредиторы забрали у флагманов Брестской области – 4,4 млрд рублей (+21,4 % к 2020 году). Также этот регион занимал самое благоприятное место по доле выплат долгов в выручке – всего 17,4 % за 10 месяцев. Брестчину меньше остальных областей затронула комплексная модернизация на заемные деньги.

Флагманы Минской области отдали кредиторам 12,5 млрд рублей (+25,6 % к 2020 году), или 30,1 % от выручки, флагманы Могилевской области – 5,4 млрд рублей (+10,8 % к 2020 году), или 31,3 % от выручки. Среди отраслей экономики больше всего денег за 10 месяцев кредиторы забрали у промышленности – 42,4 млрд рублей (+10,7 % к 2020 году). На эти цели промышленники потратили 32,2 % от выручки. В обрабатывающей промышленности удельная долговая нагрузка была еще выше – 35,4 % от выручки. В абсолютной сумме флагманы обрабатывающих отраслей направили кредиторам 36,2 млрд рублей (+12,3 % к 2020 году). В сельском хозяйстве выплаты за 10 месяцев составили 2,7 млрд рублей, в строительстве – 2,1 млрд рублей, в оптовой торговле – 7,4 млрд рублей, в розничной торговле (ритейле) – 6,2 млрд рублей, на транспорте – 2,4 млрд рублей.

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