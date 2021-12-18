Белены объелась 3 Телеграм-канал «Серпом По»

18.12.2021, 11:45

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«Ультиматум» МИД России больше похож на желания спятившей старухи из сказки Пушкина

Руководители страны в здравом уме не должны писать того, что содержится в опубликованном МИД России «Проекте договора о гарантиях безопасности между Россией и США». А уж тем более печатать этот текст, выставляя себя на посмешище.

Это по сказке Пушкина со спятившей старухой, возомнившей себя невесть кем.

Но можно было бы только смеяться, если бы не контекст публикации – собранные у границ Украины российские войска.

В этих условиях опубликованный «проект» больше похож на ультиматум, в котором не проставлены сроки. Сама же история смахивает на шантаж.

Итак, требуют «исключить дальнейшее расширение» НАТО на восток, не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР и не являющихся членами НАТО, не «использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности», не «развивать с ними двустороннее военное сотрудничество». И все в таком духе.

Учитывая содержание текста и то, что он напечатан, приходишь к мысли, что это пропагандистская подготовка к военным действиям. Их обоснование. Другой цели требования «бабы», которая «белены объелась», похоже, не имеют. Рассчитывают на отказ. И вопрос только один: когда откажут, начнут воевать?

Отметим полный крах внешней политики Путина, который потеряв Украину, перешел если пока не к широкомасштабной войне, то во всяком случае к тому, что можно назвать «гибридная дипломатия».

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