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Новый штурм границы: белорусские силовики отправили мигрантов забрасывать камнями польских солдат и офицеров

  • 18.12.2021, 11:59
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Новый штурм границы: белорусские силовики отправили мигрантов забрасывать камнями польских солдат и офицеров

Лукашисты ослепляли польских пограничников лазером.

Сегодня ночью на участке польско-белорусской границы возле Черемхи группа из 32 человек штурмовала границу.

Атака проходила под контролем белорусских служб. Польских офицеров и солдат забрасывали камнями и ослепляли лазерами.

Все нелегалы задержаны, сообщает погранкомитет Польши.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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