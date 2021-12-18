Узурпатор собрался бежать в Венесуэлу? 18.12.2021, 12:04

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Между Беларусью и «боливарианской республикой» установили двустороннее авиасообщение.

Беларусь и Венесуэла подписали соглашение об установлении авиасообщения между двумя странами. Об этом в пятницу сообщил президент южноамериканской республики Николас Мадуро, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Venezolana de Televisión.

«Мы подписали соглашение в области воздушного транспорта, о сообщении между Беларусью и Венесуэлой. У Беларуси через Венесуэлу установится сообщение с Южной Америкой, с другими странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а Венесуэла через Беларусь получит сообщение с миром», — сказал Мадуро во время заседания венесуэльско-белорусской комиссии.

Остальных подробностей соглашения Мадуро не раскрыл. По его мнению, установление авиасообщения способствует увеличению потока туристов в Венесуэлу.

Также в ходе заседания комиссии подписали «документы о сотрудничестве в области производства продуктов питания, торговли, нефтехимии и восстановления работы завода по производству грузовиков и сельскохозяйственных машин».

«Лукашенко и Беларусь могут рассчитывать на полную поддержку и солидарность Боливарианской Республики», — заявил Мадуро.

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