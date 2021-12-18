Инвесторы по всему миру скупают золото 18.12.2021, 12:05

Дальнейшему росту котировок может помешать конкуренция со стороны криптовалют.

Инвесторы по всему миру скупают золото, в результате его цена поднялась выше $1,8 тыс. за тройскую унцию. Эпоха дорогих денег вновь откладывается — планируемое повышение базовой ставки ФРС поддерживает инфляционные ожидания. В этих условиях дальнейшему росту котировок золота может помешать возрастающая конкуренция со стороны криптовалют, которые инвесторы все чаще рассматривают в качестве защитных активов, сообщает kommersant.ru.

В целом нервная неделя завершилась для рынка драгоценных металлов на подъеме. По данным агентства Bloomberg, котировки золота в пятницу, 17 декабря, не только превысили уровень $1800 за тройскую унцию, но и достигали отметки $1814 за унцию — максимального значения с конца ноября. За день котировки поднимались на 0,8%, а с середины недели прибавили 2,5%. Динамика цен других благородных металлов была более существенной, однако они лишь вернулись к значениям недельной давности. Так, стоимость серебра поднималась до отметки $22,5 за унцию, на 3,3% выше показателя середины недели, платина подорожала до $950 за унцию (+3,4%). Палладий, до последнего времени бывший аутсайдером, поднимался в цене за три дня почти на 15%, до отметки $1866 за унцию, однако к концу торгового дня вернулся к уровню $1800 за унцию.

Интерес к драгоценным металлам со стороны инвесторов вернулся после заседания ФРС, а также на фоне ожидаемого роста инфляции.

И прежде всего это относится к золоту как наиболее популярному защитному активу. Как указывает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин, после встречи ФРС доходность 10-летних US Treasuries осталась на уровне 1,4% годовых, при этом базовый сценарий предполагает рост доходности до 2% к концу следующего года. То есть рост доходности выглядит в текущем моменте ограниченно, а инфляционные опасения высокие, поясняет эксперт. По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, ужесточение риторики ФРС и одновременное улучшение прогнозов по росту экономики вызвали у инвесторов очередную волну эйфории. Прогнозируемые шесть повышений базовой процентной ставки шагом по 0,25 базисного пункта в 2022–2023 годах выглядят не так опасно на фоне ожидаемого роста ВВП в 2022 году на уровне 4%, считает он. Поддержку котировкам могут оказывать сохраняющиеся отрицательные реальные ставки, отмечает и директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков. Кроме того, по его словам, интерес к золоту может повыситься, если ужесточение денежной политики приведет к росту волатильности котировок финансовых активов, что мы уже наблюдаем в динамике индекса VIX (индекс волатильности).

Вместе с тем участники рынка настроены весьма осторожно в отношении возможного продолжения роста котировок золота.

Виталий Исаков считает, что пока рано говорить об устойчивости роста. Старший аналитик инвестбанка «Синара» (подразделение СКБ-банка) Дмитрий Смолин отмечает, что рост по итогам недели не сможет изменить понижательный тренд с начала года и, скорее всего, «цены на золото по итогам года продемонстрируют первое снижение за последние три года». Владимир Евстифеев указывает среди факторов риска неопределенность в отношении омикрон-штамма, «который угрожает перспективам роста мировой экономики».

По оценке Дмитрия Смолина, в следующем году средняя цена на золото может опуститься до $1750 за унцию на фоне укрепления доллара и снижения инфляционных рисков. При этом, по его словам, золото постепенно перестает выполнять одну из своих главных функций — защиту от инфляции, так как на фоне продолжающегося всплеска инфляции по всему миру цены на золото в уходящем году несколько скорректировались. По его мнению, причин несколько, в том числе укрепление доллара и все более высокая конкуренция с биткойном, который вытесняет золото из портфелей инвесторов.

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