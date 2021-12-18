Какие дома в 20 километрах от Минска продают по цене квартиры 1 18.12.2021, 12:12

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С отделкой, мебелью и камином.

Квартира в новостройке или готовый к проживанию дом в радиусе 20 километров от Минска? Над такой альтернативой стоит подумать, учитывая, что базе объявлений Realt есть достойные варианты с ценой до и чуть больше 100 тысяч долларов. Смотрим самые интересные предложения.

Три уровня, камин, встроенный гараж

Интересный вариант загородного дома находится в СТ «Полиграфист», в 20 км от МКАД за Заславлем. Важное преимущество — это его близкое расположение к скоростным трассам — до молодечненской — 800 метров, до съезда на МКАД-2 — 400 метров.

Несмотря на то, что участок дачный, дом подходит для круглогодичного проживания. Его площадь 130 «квадратов». Он представляет собой трехуровневую конструкцию с гаражом на первом уровне.

Стены сложены из 40 сантиметрового блока, утеплены минеральной ватой и защищены фасадом из металлосайдинга, который при желании можно мыть с помощью «Керхер».

Крышу второго уровня можно использовать как террасу и любоваться красивыми закатами и звездным небом.

Комфортное проживание обеспечивает система «Уютный дом» c отопительной системой норвежского бренда Nobo, которой можно управлять через приложение в смартфоне. Также есть камеры внутреннего и наружного наблюдения.

Уют обеспечивает стильный энергоемкий камин на дровах в кухне-гостиной. Вода — из своей 80-метровой скважины. Канализация местная из двух переливных колодцев.

Дом полностью мебелирован: встроенные шкафы, удобные просторные кровати, комоды, столы, стулья, стеллажи, кухонная мебель с дорогой и стильной техникой, большой угловой диван с антивандальным покрытием.

Еще один стильный элемент жилища — деревянная лестница на металлическом каркасе.

Участок благоустроен и огорожен, занимает 7,6 соток. За все просят 88 тысяч долларов.

Два этажа, гостевой дом и гараж на участке

Этот двухэтажный дом на 120,6 «квадратов» находится в деревне Зыково в Логойском направлении в 20 километрах от МКАД.

Дом стоит на надежном ленточном фундаменте, стены блочные (400 мм), утеплены и оштукатурены. Перекрытие монолитное, межэтажная лестница бетонная. Дом введен в эксплуатацию, но чистовая отделка сделана только на первом этаже. Второй этаж оштукатурен, разведены все коммуникации.

В доме четыре жилые комнаты, два санузла. Отопление от электрического котла по льготному тарифу (выделенная мощность — 20 кВт). На 1-м этаже теплые водяные полы, на 2-м — радиаторы. Вода — из собственной скважины. Канализация — станция биоочистки.

На участке построен утепленный гостевой домик 6,4×4,4 метра со всеми коммуникациями и душевой кабиной, беседка с уличной мебелью, детская площадка, металлический гараж, хороший вольер для собаки. Участок ровный, 11,42 сотки, огорожен.

К дому хорошие подъездные пути, асфальт в 200 метрах, в трех минутах ходьбы автобусная остановка и продуктовый магазин. Школа и детский сад находятся в двух километрах в агрогородке Острошицы, детей возит школьный автобус.

Этот дом стоит 92 тысячи долларов.

Дом, баня, большой участок

В деревне Новашино в Молодеченском направлении, рядом с «Линией Сталина», продается большой одноэтажный дом с мансардой и отдельной баней. До МКАД — всего 20 км.

Общая площадь почти 170 м2, размер участка — 16,6 сотки. Территория домовладения огорожена и благоустроена, асфальт — до участка.

Отопление — электрическое, но есть возможность подключить газ. Вода из скважины, канализация местная.

В деревне развитая инфраструктура, до Минска ходят маршрутки, автобусы. Все дороги зимой чистят. Лес и озера рядом.

За все это просят 114 тысяч долларов.

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