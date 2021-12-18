Неадекватность Кремля 2 Телеграм-канал «Сито Сократа»

18.12.2021, 12:13

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«Брату» Си в Пекине нужно лучше присмотреться к сущности северного соседа.

По прошествии 10 дней после виртуального саммита Байдена и Путина достоянием общественности стали проекты документов «по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО», разработанные командой Лаврова. Первый документ представляет собой проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США. Интересные пункты проекта: стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой стороны; США принимают обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, и отказаться от приема в альянс постсоветских государств, а также не развивать на их территориях военную инфраструктуру, и ВТС в частности; меры воздержания разворачивания вооруженных сил и использования тяжелых бомбардировщиков с ядерным оружием в чувствительных для безопасности зонах обеих держав; комплекс мер по ракетам малой и средней дальности, а также разворачиванию и обучению в применении ядерного оружия. Что касается самого существенных положений проекта соглашения РФ с НАТО, то оно предполагает отказ от признания друг друга противниками, замораживание военного строительства НАТО относительно государств, которые вошли в альянс после 1997 года, и снова исключение присоединения Украины к НАТО.

Не мудрствуя лукаво, следует сказать, что путинские маразматики таки верят в пропаганду о «России, как глобальной сверхдержаве», которую сами же и создают, ведь выдвинутые проекты договоров следует интерпретировать, как ядерный ультиматум США и НАТО. Не смотря на все потуги путинской эры по развитию военного арсенала «долгого государства» российская армия на фоне вооруженных сил США не смотрится чем-то убедительным. Не следует, конечно, недооценивать разрушительный потенциал России, но поднятая путинцами планка требований к коллективному Западу откровенно выглядит хамской и заоблачной. Москва себя приравняла к СССР, а Путина к Сталину в феврале 1945 года. Но никакого биполярного мира в форме ялтинских договоренностей не существует. Если кто и претендует на замещение роли СССР, то это Китай. ВВП «российского титана» - это лишь 10% ВВП Поднебесной. Да, кремлевский карлик, конечно, раздул из России «газового гиганта», и постоянно шантажирует страны потребители замораживаниями, но вот как-то в мировом масштабе российская экономика солидно не выглядит. Размахивание ядерной дубиной для РФ ultima ratio.

Какие же выводы можно сделать по части будущего российский хотелок по гарантиям? Во-первых, зам Лаврова в МИД, кадр от ГРУ товарищ Рябков уже кое-какое резюме высказал: «Сигналы из Вашингтона и Брюсселя нас крайне разочаровывают…» Там не хотят по «закрытым каналам» перекраивать карту Европу, и ограничиваются лишь публичными заявлениями в адрес российских ультиматумов. Не клеится новый пакт Молотова-Риббентропа, и скоро слетят головы в российском МИДе.

Во-вторых, это только Песков может оболванивать «глубинный народ» тезисом про «жесткую, но миролюбивую позицию Путина относительно гарантий». В действительности же российские предложения самый настоящий нож в спину Китая. Москва предлагает найти консенсус, заключающийся в следующим: давайте мы пока временно отложим конфликты в Европе, пока не решим китайский вопрос. Так, что «брату» Си в Пекине нужно лучше присмотреться к шакальей сущности северного соседа.

На конец, в-третьих, сама мысль доверия к России в сфере безопасности это нонсенс. Уже 8 лет россияне с пеной у рта доказывают, что их армии нет на Донбассе, вот только Кировский районный суд Ростова-на-Дону «подписал России явку с повинной», когда вынес вердикт по делу о срыве поставок продовольствия российским военнослужащим, базирующимся в «ДНР» и «ЛНР»! Западу стоит помнить, что гибридная война это смысл существования путинской России, и она никогда от неё не откажется, невзирая на любые заверения.

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