Масштабы контрабанды сигарет из Беларуси в Литву бьют рекорды 10 18.12.2021, 12:19

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Все нелегальные сигареты производятся компаниями, напрямую связанными с режимом Лукашенко.

Масштабы фиксируемой контрабанды белорусских сигарет в этом году выросли в разы. Так, по данным литовской таможни, за 2021 в поездах конфисковано столько же сигарет, сколько в сумме изъяли за последние семь лет, пишет zerkalo.io со ссылкой на прибалтийское агентство BNS.

Общая тенденция — рост объемов контрабанды. Об этом на неделе рассказал Дариус Свиронас, генеральный директор таможенного департамента, представляя ситуацию в Комитете национальной безопасности и обороны Сейма. По его словам, в этом году на железной дороге зафиксировано 24 случая контрабанды сигарет, в прошлом году — восемь, а в позапрошлом — всего два.

«Классический метод сокрытия — насыпные грузы, удобрения, щебень, лесной груз», — пояснил начальник таможни.

По словам спикера Сейма Комитета национальной безопасности и обороны Лауринаса Кащюнаса, контрабанда сигарет из Беларуси также является проблемой безопасности Литвы.

«Когда четверть сигаретного рынка страны составляют нелегальные сигареты, это уже вопрос безопасности. <…> Все эти нелегальные сигареты производились компаниями, напрямую связанными с режимом Лукашенко, и очевидно, что это источник финансирования режима», — сказал председатель комитета.

По его словам, производственная мощность табачной фабрики «Неман» в Гродно в три раза превышает официальный рынок сигарет в Беларуси.

«Вопрос в том, куда деваются другие миллиарды пачек сигарет? Очевидно, что они едут в Литву, Латвию и всю Западную Европу. Предотвращение незаконной контрабанды — это также предотвращение наживы Лукашенко», — сказал Кащюнас.

По данным Таможенного управления, за три квартала 2021 года контрабандных сигарет было изъято 328 миллионов пачек контрабандных сигарет.

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