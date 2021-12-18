Польша требует от Еврокомиссии применения антимонопольных мер к «Газпрому» 2 18.12.2021, 12:32

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Российская компания сознательно повышает цену на газ для ЕС.

Министр климата и окружающей среды РП Анна Москва сообщила, что 20 декабря проведет беседу с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер о ценовой политике российской компании «Газпром». Анна Москва потребует скорейшего применения антимонопольных мер в отношении российской компании, сообщает polskieradio.pl.

Министр климата и окружающей среды РП отметил, что «Газпром» пользуется монопольным положением: «Мы не можем делать вид, что эта ситуация с «Газпромом», принуждением к сертификации Nord Stream 2, манипулированием рынком, поддержанием заполненности хранилищ газа на уровне 45% является нормальной и не монополизирует рынок. «Газпром» полностью использует монопольное положение. К примеру, Норвегия и Алжир, т.е. другие поставщики газа в Европу, увеличили свои поставки на 25% по сравнению с прошлым годом».

В то же время газовые хранилища «Газпрома» заполнены на 45%, и спрос на газ в этом году намного больше, чем в прошлом. Однако «Газпром» сознательно уменьшает поставки голубого топлива в ЕС и повышает цену на сырье.

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