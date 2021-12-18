Ученые нашли в Австралии необычное животное, имеющее больше 1300 ног 1 18.12.2021, 12:35

1,420

Специалисты обнаружили его в буровой скважине.

В Истерн Голдфилдс (Австралия) в буровой скважине специалисты обнаружили многоножку, которая имеет 1306 ног. Насекомое находилось на глубине практически 60 метров. Ее отнесли к совершенно новому виду, который назвали Eumillipes persephone. Животное стало самым настоящим рекордсменом по количеству ног. У того, кто занимает второе место, есть всего 750 ног.

Об этом сообщает научный журнал Scientific Reports.

Специалисты провели исследование четырех представителей появившегося вида и установили, что они имеют довольно длинные тела нитевидной формы. Их ширина составляет 0,95 миллиметра, а длина достигает 9,6 сантиметров. Тело животных поделено на 330 сегментов. Многоножка не имеет глаз, все ноги очень короткие. При этом голова имеет форму конуса, а на ней располагаются не только усики, но еще и клюв.

Тщательный анализ дает возможность говорить о том, что вид Eumillipes persephone может на самом деле быть дальним родственником калифорнийской многоножки Illacme plenipes, которая имеет 750 ног. За счет такого количества ног и наличия множества сегментов, животные способны легко толкать свои тела через невероятно узкие отверстия, которые присутствуют в почве.

Эксперты также отметили, что в провинции Истерн Голдфилдс наблюдается множество разнообразных видов животных, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы сохранить данный регион. Также стоит постараться свести к минимуму отрицательное влияние, которое возникает в результате добычи полезных ископаемых на огромной глубине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».