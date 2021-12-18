После звонка «сотрудника банка» минчанка лишилась 32 тысяч долларов и 28 тысяч евро 5 18.12.2021, 12:37

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С двух банковских карт супругов были списаны все накопления.

Минчанка после звонка телефонного мошенника лишилась семейных накоплений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В столичную милицию обратилась минчанка с просьбой установить мошенника, который выманил у нее семейные накопления.

Звонивший в мессенджере «сотрудник службы безопасности банка» во время разговора назвал персональные данные ее и мужа. Он убедил женщину установить на телефон приложение удаленного доступа и назвать полученные через sms коды.

В результате с двух банковских карт супругов были списаны все накопления — 32 тысячи долларов и 28 тысяч евро.

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