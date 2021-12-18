«Живу как в вакууме»: как постковидный синдром меняет жизнь людей 18.12.2021, 12:39

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После коронавируса могут появляться симптомы, которых не было во время болезни.

Обычно коронавирус проходит через несколько недель. Но бывает так, что и после отрицательного теста человек еще долго не чувствует себя здоровым. Ученые со всего мира до сих пор исследуют постковидные симптомы и выясняют, кто имеет больший риск столкнуться с ними после болезни.

Как постковидный синдром меняет жизнь людей, как они теряют обоняние и вкус, страдают бессонницей и депрессией и отказываются от любимой работы из-за постоянного ощущения усталости — в материале hromadske.

«Живу как в вакууме»

Уже полтора года 40-летняя Марта пытается вернуться к привычной жизни. В ней она радуется детям и мужу, пользуется любимыми духами, делает прическу и маникюр, смотрит развлекательные шоу по телевизору, выпекает торты и чувствует вкус крема, общается в автобусе со своими односельчанами и искренне смеется.

«Я болею до сих пор. Я не такая, мир не такой, как раньше. Мне многое стало безразлично. Радости в жизни никакой», — говорит женщина.

Марта заболела COVID-19 в июле прошлого года. Вечером жгла мусор возле дома и поняла, что не чувствует запаха. Ночью настигла слабость, поднялась температура. Тест на коронавирус оказался положительным.

Семейный врач назначил Марте амбулаторное лечение — капельницы и антибиотики. К обычным симптомам коронавируса со временем добавились расстройства желудка, возникло чувство, будто ротовая полость повреждена порезами, была постоянная сухость во рту.

Через несколько недель Марта получила отрицательный тест, но здоровой она себя не чувствовала. Женщина не могла спать, появилась апатия, галлюцинации, страхи, уши закладывало, тело немело. Вкус и обоняние так и не восстановились, привычные запахи стали нетипичными.

«Это запах, которого не существует. Даже не знаю, как его описать. Почти вся еда по вкусу, как гнилое мясо. А я живу как в вакууме», — рассказывает женщина.

Марта похудела на 20 килограммов, много времени проводила в постели, думала о смерти, ей казалось, что она умирает. Не могла вспомнить элементарные, привычные вещи — забывала давно заученные рецепты блюд, не знала, как включить тюнер в телевизор. От беспомощности и безысходности плакала.

Из сообщений в специализированных группах о коронавирусе в фейсбуке Марта поняла, что так проявляется посткоронавирусный синдром. И таких, как она, много.

Женщина обратилась к неврологу и в психиатрическую больницу к психотерапевту, где ей назначили несколько препаратов, среди которых были и антидепрессанты. Благодаря им через месяц лечения Марта начала спать, есть, общаться с людьми. Впрочем, остальные постковидные симптомы остались.

Во время разговора Марта несколько раз пытается подчеркнуть, что она не сумасшедшая — это коронавирус так повлиял на ее ментальное здоровье.

«Я просто мечтаю, когда это все пройдет... Ковид очень бьет по мозгу. Люди с посткоронавирусным синдромом не безумны. Им нужны поддержка и помощь».

Есть ли лекарство от постковида?

Постковидный синдром — это широкий спектр различных симптомов, которые больные COVID-19 могут испытывать как минимум через четыре недели после заражения.

В Центре контроля профилактики инфекционных заболеваний США выделяют следующие основные симптомы постковида: затрудненное дыхание или одышка, усталость, трудности с концентрацией или «туман в голове», кашель, боль в груди или желудке, головная боль, учащенное сердцебиение, боль в мышцах, ощущение покалывания, диарея, проблемы со сном, лихорадка, головокружение во время стояния, сыпь, перемены настроения, изменение вкусов и запахов, нарушение менструального цикла, покалывание и онемение.

Единого перечня симптомов, которые, вероятно, будет у человека после коронавируса, нет. Они могут совмещаться по-разному и продолжаться в течение неопределенного периода.

Невролог и психиатр Людмила Пидкуймуха подчеркивает: предсказать, кого настигнут посткоронавирусные симптомы, тоже фактически невозможно. Они могут возникать как у людей, легко перенесших СOVID-19, так и у тяжелобольных, кислородзависимых пациентов.

В особой зоне риска те, кому рекомендовано вакцинироваться в первую очередь, — люди с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, артериальная гипертензия, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и те, кто перенес острые нарушения мозгового кровообращения.

Согласно исследованию ВОЗ от 6 октября, у человека после перенесенного коронавируса могут появляться симптомы, которых не было во время болезни, или повторяться те, что были. Со временем они могут изменяться и рецидивировать. А некоторые могут проходить сами, говорит невролог и добавляет: бывает так, что после коронавируса у пациентов обостряются хронические болезни.

«Если человек был склонен к тревожности, то, вероятно, он будет иметь этот симптом. Если у человека были депрессивные эпизоды, или если он выходил из таких состояний без медикаментов, после коронавируса может произойти обострение. Точно так же люди, страдающие головными болями, часто замечают обострение своего недуга — усиление интенсивности, частоты болей», — говорит врач.

Универсальной таблетки от проявлений постковидного синдрома не существует. Врачи могут назначать симптоматическое излечение.

«Например, нет утвержденных препаратов с доказанной эффективностью для восстановления обоняния и вкуса. Довольно часто они возвращаются к человеку сами. Если этого не происходит длительное время, мы можем назначить препараты, применяемые в неврологии для того, чтобы усилить нервные импульсы, восстановить чувствительность. Мы используем их при других поражениях — если есть невропатия, онемение, затекание. Но невозможно сказать, что это вернет человеку обоняние и вкус — бывает по-разному. Бывает минимальное восстановление, а бывает, что обоняние вообще не возвращается на 100%. Трудно сказать, от чего это зависит», — говорит врач.

«Пришлось сменить работу из-за постковида»

29-летняя Лилия впервые заболела коронавирусом примерно год назад. Температура поднималась до 40 градусов, была низкая сатурация, одышка, пропали вкус и обоняние. Именно тогда Ивано-Франковская область попала в красную карантинную зону, поэтому о госпитализации речь не шла — в больницу клали только кислородзависимых пациентов. Девушка лечилась дома по консультациям врача, дважды приходилось вызывать скорую.

Через три недели острая фаза болезни прошла, Лилия получила отрицательный тест. Но уже в скором времени у девушки начали проявляться первые симптомы постковида. Лилия страдала бессонницей, что приводило к тахикардии и галлюцинациям, в течение двух месяцев температура держалась на уровне 37,5, и девушка постепенно теряла зрение.

«У меня всегда были проблемы со зрением. Но до сих пор не случалось, чтобы оно падало одновременно на двух глазах на две диоптрии, а ночное — пропадало полностью», — говорит девушка.

Семейный врач сразу сказала Лилии, что так проявляется постковид и назначила препараты для лечения. После них наладился только сон. Через год постепенно начало восстанавливаться ночное зрение.

Лилия была вынуждена отказаться от своей работы — видеомонтажа, приносившего ей основной доход.

«После перенесенного коронавируса я сразу вернулась к работе. Месяц работала на обезболивающих. Это было невыносимо, поэтому начала искать новую работу. Летом ушла в туристическую отрасль. Сейчас работаю продавщицей в магазине», — говорит Лилия.

27-летняя Милена также рассказывает, что после перенесенного коронавируса была вынуждена отказаться от обычной рабочей нагрузки.

«Я работаю на фрилансе и сама определяю себе уровень загруженности. Теперь планирую все с учетом того, как быстро могу устать», — рассказывает девушка.

Милена перенесла коронавирус в прошлом году летом. Температура поднималась до 37,5, периодически исчезали запахи, у нее было легкий насморк и сильная усталость. Через две недели после выздоровления у девушки началось кровотечение вне менструального цикла. На консультации гинеколог сказал: это эффект препаратов, которые она принимала во время болезни. Чтобы стабилизировать цикл, понадобилось три месяца.

Впоследствии у девушки начали выпадать волосы. Обратилась к трихологу, его рекомендации помогли лишь частично, волосы выпадали еще полгода.

Как говорится на сайте Американской академии дерматологии, пациенты довольно часто жалуются на потерю волос через несколько месяцев после коронавируса. Так организм может реагировать на стресс или перенесенную болезнь. Выпадение волос может длиться от 6 до 9 месяцев, и со временем проходит само.

Сейчас состояние Милены улучшилось, остались только утомляемость, слабость и частые простуды.

«Планирую в конце этого года сделать полный чекап организма, чтобы выяснить, что с ним происходит», — говорит девушка.

Усталость и психические расстройства

Одна из самых популярных жалоб от пациентов, переболевших коронавирусом и столкнувшихся с постковидным синдромом — усталость. После этого — одышка, боли в мышцах и потеря обоняния, говорится в исследовании Офиса национальной статистики Великобритании.

Врач-невролог Людмила Пидкуймуха также отмечает, что пациенты довольно часто обращаются с жалобами на быструю утомляемость, ослабление памяти и внимания, трудности с концентрацией, «туман в голове». Коронавирус способен поражать разные отделы нервной системы — чаще всего дает сбой вегетативная. Расстройства могут проявляться колебанием артериального давления, ощущениями приливов, повышенной потливостью, приступами сердцебиения или тахикардии.

Как говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале Lancet, через год после перенесенного коронавируса пациенты чаще испытывали проблемы с подвижностью, боль или дискомфорт, а также тревогу или депрессии по сравнению с теми, кто не болел COVID-19. Усталость и слабость мышц были наиболее частыми симптомами, о которых сообщали пациенты через 6 и 12 месяцев после выздоровления. В то же время половина людей, участвовавших в исследовании, сообщили по крайней мере об одном из таких симптомов, как проблемы со сном, учащенные сердцебиения, боли в груди и суставах через год после болезни.

«Бывает так, что легкие проявления постковидного синдрома — общая слабость, быстрая утомляемость, головокружение, головные боли, расстройства памяти и внимания — могут пройти сами через 2-3 недели. В медикаментозном лечении они не нуждаются», — рассказывает Людмила Пидкуймуха.

Если же со временем эти симптомы только усиливаются, появляются панические атаки, тревожные, депрессивные состояния, может потребоваться психотерапевтическая консультация. При более тяжелых проявлениях — медикаментозное или стационарное лечение.

«Если человек видит, что состояние его не улучшается, бессонница не проходит, тревога нарастает, панические атаки учащаются, тогда, конечно, нужно обращаться к врачу и не ждать. Чем быстрее мы обнаружим проблему, тем легче ее будет вылечить».

Полное излечение от постковидных симптомов может занять более года, говорится в исследовании, опубликованном в Lancet.

Людмила Пидкуймуха советует сразу после болезни сдать общий анализ крови и обратиться к семейному врачу. При необходимости он назначит дополнительные анализы и обследования, чтобы оценить, действительно ли изменения в организме связаны с коронавирусом.

«Врач посоветовал поехать в санаторий»

Богдан заболел коронавирусом в самый разгар прошлогодней предвыборной кампании. Он работал политическим консультантом, и в то время как никогда было важно не выпасть из рабочего процесса. Впрочем, получилось совсем иначе.

Сначала у молодого человека стало болеть горло, поднялась температура, впоследствии начались расстройства желудка, насморк, головные боли, ненадолго пропали запах и вкус. Работать в полную силу Богдану не удавалось.

На 10 день юноша получил отрицательный тест на коронавирус и вышел на работу в офис.

«Оставалось пять дней до выборов. Я вышел на работу, проработал день, был очень слаб. На следующий день снова пришел, но уже через несколько часов меня отвезли домой. Меня выключало, не хватало сил», — говорит Богдан.

На компьютерной томографии оказалось, что у него 20% поражения легких. Лечение пневмонии затянулось еще на неделю.

«После выздоровления начал работать, как раньше, но организм был настолько ослаблен, что таким разбитым я себя еще никогда не чувствовал. Тряслись руки, казалось, что голову сдавливает. Непонятно откуда возникала паника», — вспоминает молодой человек.

Семейный врач диагностировал у Богдана постковидный синдром и посоветовал реабилитацию. На 12 дней Молодой человек уехал в трускавецкий санаторий, где ему составили план восстановления. Там он жил в режиме — сон-еда-процедуры. Все — по платной программе.

Богдану стало лучше. Вернувшись в Киев, старался не перегружать себя, хорошо спать и работать четко по графику.

«По совету врача начал больше гулять. Перед сном читал книгу, купил аромадиффузор. Создавал себе атмосферу отдыха», — говорит Богдан.

Врач-невролог также отмечает, что после перенесенной болезни не стоит как раньше полагаться на силы своего организма. Нужно хотя бы временно изменить ритм жизни. Много гулять, дышать свежим воздухом, регулярно питаться с достаточным количеством витаминов и микроэлементов, не пользоваться гаджетами за час до сна, вовремя ложиться спать и поддерживать родных.

Где пройти реабилитацию

В апреле 2021 года в Минздраве был принят протокол о предоставлении реабилитационной помощи пациентам с коронавирусом. В ней нуждаются люди, которые после болезни имеют нарушение функции легких, мышечную слабость, трудности с концентрацией, ухудшение памяти, проблемы с глотанием, нарушения памяти, общения, расстройства психического здоровья.

В Украине есть несколько медучреждений, которые по электронному направлению от семейного врача бесплатно принимают пациентов с постковидным синдромом. В частности, в Черкассах, Виннице, Львовской области.

Там людям предлагают пройти осмотры и консультации у узких специалистов, при необходимости сдать дополнительные анализы, заниматься гимнастикой для дыхания, физическими упражнениями, проходить массажи, консультации у психолога. Время на восстановление для каждого пациента разное и зависит от тяжести его состояния.

В учреждениях, предоставляющих услуги постковидной реабилитации, должна быть команда специалистов по физической терапии, реабилитационной медицине, эрготерапии, терапии речи, клинической психологии и психиатрии.

Светлана Голодюк, директор Винницкой областной специализированной клиники клинической радиационной защиты, принимающей пациентов с постковидным синдромом, говорит: чем раньше пациент начнет реабилитацию после болезни, тем лучше будет результат.

В больнице имеется 100 стационарных мест для пациентов с постковидным синдромом. Все они заполнены.

«В первую очередь мы принимаем пациентов, которых переводят из ковидных стационаров. Далее — пациенты по направлениям от семейного врача. С ними всеми работает мультидисциплинарная команда, каждому индивидуально подбирается тактика лечения. Некоторых нужно заново учить дышать», — рассказывает врач.

Ежемесячно в больнице могут принять до 300 пациентов, приезжающих из Винницкой области и других регионов. Кроме стационара, люди после перенесенного коронавируса могут получать услуги по реабилитации и амбулаторно в медучреждении.

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