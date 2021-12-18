Сотрудник администрации: Лукашенко сейчас психует и агонизирует 18.12.2021, 12:49

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Что делать? Продолжать долбить, долбить и долбить!

Экс-сотрудник администрации Лукашенко Артем Проскалович прокомментировал в телеграм-канале происходящее в Беларуси:

— Словил себя на мысли, что перестал читать «за что».

За что задержали, отчислили, уволили, дали штраф, отправили на сутки, посадили на 18 лет.

Подмечаю только профессию, сферу деятельности, возраст.

Студенты, врачи, учителя, айтишники, многодетные матери, пенсионеры, блогеры, бывшие милиционеры, следователи, мчс-ники…

Многие скажут: ужас, что творится.

Я предложу задуматься.

Один из наиболее известных примеров масштабного использования напалма – вьетнамская война. Когда американцы поняли, что против них воюет каждый куст, им не оставалось ничего другого, как прибегнуть к тактике выжженной земли. Помогло ли это им победить? Нет.

Лукашенко сейчас тоже психует и агонизирует. Бомбит напалмом. Оставляет после себя пустоту.

Хорошо ли это? Хреново, конечно.

Симптом ли это? Несомненно!

Что делать?

Продолжать долбить, долбить, долбить!

Зачем?

Чтобы максимально сократить срок удержания Лукашенко власти и не позволить передать ее «по наследству».

Есть ли другие варианты?

Да. Перевернуть страницу.

Вы готовы?

Я нет!

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