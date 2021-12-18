Роберт Левандовский установил невероятный рекорд в Бундеслиге 18.12.2021, 12:59

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Польский бомбардир превзошел достижение Герда Мюллера.

Мюнхенская "Бавария" уничтожила "Вольфсбург" в заключительном поединке Бундеслиги этого года со счетом 4:0. Роберт Левандовский забил на 87-й минуте матча. Таким образом, поляк записал в свой актив 43-й гол в Бундеслиге за календарный 2021 год, сообщает sport.unian.net.

Предыдущее достижение было у немца Герда Мюллера, который за 1972 год "настрелял" 42 гола. Роберт обновил этот безумный рекорд.

В мае текущего года Левандовский побил другой рекорд Герда Мюллера - по количеству забитых мячей за один сезон чемпионата Германии.

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