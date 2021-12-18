10 способов разнообразить новогодние праздники 18.12.2021, 13:14

Полезные подсказки по организации праздничного досуга.

Хотя до наступления Нового года еще есть время, но о «культурной программе» желательно позаботиться заблаговременно, пишет chto-podarite.ru. Конечно же хочется придумать что-то необычное и прикольное. Эти советы помогут Вам придать празднику побольше веселья.

Способ 1. Организовываем тематическую вечеринку

Будет ли она в стиле диско, ретро или а-ля герои сказок — все зависит от предпочтений хозяев дома и от доли авантюрности гостей. Придумайте правила нарядов, а тот, кто явится на торжество одетым не согласно дресс-коду, будет наказан. Наказанием послужит выполнение смешного задания, а также сооружение карнавального костюма из подручных средств.

Способ 2. Предсказываем будущее

Наполняем чашу новогодними предсказаниями. Чем их будет больше, тем лучше. Пожелания могут быть шутливые, серьезные, интимные, абсурдные, не важно. Главное, чтоб гостям, вошедшим в Ваш дом, было приятно и весело.

Способ 3. «Вы нас не ждали, а мы пришли»

Навещаем всех-всех, причем прямо в новогоднюю ночь и без предупреждения. Такой визит послужит для Вас некой эмоциональной встряской, а для друзей, — незабываемым сюрпризом. Для усиления «эффекта» нарядитесь в костюм Деда Мороза или Снегурочки или каких-либо мультяшных героев.

Способ 4. Снежинок полон дом.

Все любят новогодние гирлянды и огоньки, а дети в особенности. Но что если не просто повесить пару-тройку гирлянд, а украсить ими дом в невероятном избытке? Натяните десятки ниточек под потолком подвесив на них дождик, сотни снежинок, чтоб оказаться в зимней сказке.

Способ 5. Прячем подарки

Все мы привыкли, что ожидаемые нами подарки мирно ждут нас под елкой, достаточно лишь дотянуться рукой. Усложним задачу, спрятав их по всему дому, что сделает процесс их получения более увлекательным и интересным. Следует также добавить подсказки о местонахождении подарков для домочадцев с викторинами и конкурсами.

Способ 6. Письмо от Деда Мороза

Отправьте своим родным и близким письма настоящей почтой от Деда Мороза с воспоминаниями, известными лишь Вам, с пожеланиями и благодарностью. Им будет безумно приятно, поверьте.

Способ 7. Украшаем ёлку сладким

Ёлка украшена, огоньки светятся. А теперь можно её сделать не только красивой, но и вкусной развесив на ней сотни конфет в блестящих обертках. А дети, да и Вы сами еще много дней после Нового года будете выискивать сладости на пушистых ветках.

Способ 8. Катание на санках

Если будет снег, то в Новогоднюю ночь можно устроить любимым и детям сюрприз, отправившись на улицу, чтоб покататься на санках или слепить снеговика. А также чтоб позапускать фейерверки и повеселиться.

Способ 9. Организация фотовыставки

Достаньте старые альбомы, найдите запечатленных на них Ваших друзей, причем в самых необычных, комичных ситуациях, ракурсах. Не поленитесь сделать к каждому фото некое «досье» и развесьте свои экспонаты по всему дому. Ваша фотовыставка станет настоящим событием предстоящего Нового года.

Способ 10. Знакомимся поближе

Устройте вечер знакомств. Попросите рассказать бабушку о первой ее встречи с дедушкой. А Вашим деткам непременно интересно будет послушать историю встречи своих родителей. Тем самым Вы поднимите себе и гостям настроение, к тому же это поможет узнать родословную своей семьи.

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