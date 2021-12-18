Триумф Горбачева Алексей Мельников

18.12.2021, 13:19

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Алексей Мельников

Нынешнее руководство РФ поставило страну на порог полномасштабной войны.

«Большое видится на расстоянии».

Это справедливо в отношении внешней политики Михаила Горбачева, которую сегодня можно оценить, как выдающуюся. И по намерениям, и по результатам. Вообще, сам подход «нового мышления».

Главное достижение Горбачева – он своими соглашениями, договоренностями с Америкой (в том числе по ракетам средней и малой дальности) дал нам мир, в котором мы жили четверть века.

Мир, мир, и еще раз мир. Произнесите это слово медленно. Услышите, увидите полет белых голубей в синем небе, почувствуете радость свободы и безопасности, которые у нас украли вместе со страной, которую мы едва-едва начали делать своей.

Путин, его военное, чекистское и дипломатическое охвостье и продажные медиа поставили нас на порог полномасштабной войны, опозорив перед этим войной «локальной», убийствами и ложью, ложью, нескончаемой наглой ложью. Они разрушили мир, переданный нам Горбачевым.

При всех наших трудностях и неустройствах в последние десятилетия, прочная основа горбачевских достижений была нашим крепким фундаментом – в нас верили. Положительная инерция, заданная «новым мышлением» Горбачева была огромна.

Можно ли было себе представить, что Михаил Горбачев приказывал войскам выдвигаться к границам, чтобы выжулить что-то у Соединенных Штатов?

Зато нынешний мнимый гений, проиграв все, до этого додумался. Да, с ним разговаривают. Как ведут переговоры с террористами, захватившими заложников, с теми, кто обещает взорвать бомбы, требуя перевода миллиардов. Может быть, даже что-то примут из второстепенного, чтобы предотвратить войну. «Выпейте Билл, он заставит», - устало говорил герой гениального Басилашвили, символа интеллигентности.

Мне радостно от одного. Что могу сказать спасибо Горбачеву при его жизни, благодарно наклонив голову, когда «история все расставила по своим местам». Уже все выяснила. Не потребовалось веков.

«Новое мышление» осталось в прошлом. Оно сияет оттуда путеводной звездой: светом улыбок, радости и надежды. Показывает путь в будущее.

Алексей Мельников, t.me

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