Уволенных белорусов заменят мигранты? 18.12.2021, 13:27

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Схему уже «обкатали» на крупном предприятии восточного соседа.

Пока узурпатор проводит массовые «чистки» в белорусских организациях по всей стране, его российский соратник по диктатуре активно «обкатывает» схему замены квалифицированных кадров дешевой рабсилой, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

В российском «Камазе» недостает 4 тысячи сотрудников. Во время пандемии многие работники перешли на «удаленку» и возвращаться к работе отказались по причине низких зарплат.

Вместо улучшения условий труда руководство нашло другое решение: впервые в этом году к работе привлекли 450 мигрантов, а также рассматривается возможность привлечения заключенных по программе ФСИН.

«Мы по-разному подходим к решению кадровых проблем, включая «фокусы» с мигрантами и заключенными», — заявил гендиректор завода.

Воспользуется ли узурпатор «наработками» своего восточного соседа по диктатуре?

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