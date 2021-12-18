Пожар на российском корвете «Проворный»: названа предварительная причина 17 18.12.2021, 13:41

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Строящемуся кораблю причинен крупный ущерб.

Загоревшемуся на заводе в Санкт-Петербурге кораблю, который строят для нужд министерства обороны, причинён крупный ущерб. Об этом в субботу сообщила журналистам представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская, передает svoboda.org.

"Следствием установлено, что 17 декабря примерно в 18 часов на 5 стапеле, расположенном на территории судостроительного завода "Северная верфь", произошло возгорание надстройки судна, что повлекло причинение крупного ущерба", - сказала Марковская. По её же словам, в связи с пожаром возбуждено дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.

Пламя на строящемся корвете "Проворный" удалось локализовать лишь к 11 часам вечера по местному времени. Пострадали три человека, двое

из которых доставлены в больницу. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Это почти весь корвет. Причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности, отмечалось в репортаже телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Газета "Известия", ссылаясь на источник, сообщила, что при пожаре корпус корвета не получил повреждений, однако серьёзно пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство. В оборонно-промышленном комплексе СМИ сообщили, что на "Проворном" нет ни вооружения, ни экипажа.

Строительство корвета "Проворный" велось 8 лет, с 2013 года. Это второй корабль проекта 20385, головной корвет которого – "Гремящий" – недавно усилил Тихоокеанский флот России. Этот корабль вооружён крылатыми ракетами "Калибр".

"Проворный" должны были сдать флоту в конце 2022 года. Сроки могут измениться в зависимости от ущерба, который причинил пожар", – сказал в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

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