Эксперт: Новый глава партии Меркель имеет личные счеты к белорусскому диктатору 3 18.12.2021, 13:48

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Фридрих Мерц не упустит возможности поквитаться.

У главной оппозиционной партии Германии сменилось руководство: место Армина Лашета (Armin Laschet), с треском проигравшего парламентские выборы в сентябре этого года, займет Фридрих Мерц (Friedrich Merz) – принципиальный и решительный критик курса Ангелы Меркель. Своей цели 66-летний юрист добился лишь с третьего раза.

Казалось бы, что эта новость имеет значение лишь для Германии. Но это не так: у этого случая есть и любопытные беларусские аспекты, пишет немецко-белорусский историк и политический аналитик Александр Фридман.

1) Мерц – новый глава оппозиционного ХДС, но в условиях правящей коалиции из трех партий все может измениться довольно быстро. Если коалиция из социал-демократов, «Зеленых» и либералов по какой-то причине распадется, то именно Мерц может возглавить новое правительство или по крайней мере занять в нем ведущий пост.

2) На выборах главы ХДС Мерц опередил Норберта Рёттгена (Norbert Röttgen) – сторонника максимально жесткого курса по отношению к режиму Лукашенко. А что же сам Мерц? Он последовательно критикует Лукашенко, а в контексте миграционного кризиса его риторика ужесточилась.

При этом любопытно отметить, что Мерц, как впрочем и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), лично знаком с Лукашенко. Контакты Мерца и Штайнмайера с Лукашенко имеют, однако, разную подоплеку.

Федеральный президент посетил Минск в 2018 год в связи с открытием мемориала жертвам Холокоста «Малый Тростенец» (в те времени в Беларуси жертв Холокоста еще не называли жертвами «геноцида белорусского народа»), а вот Мерц встречался с Лукашенко в 2014 году в качестве члена совета директоров швейцарской компании Stadler Rail AG, которая в том же году открыла действующее до сегодняшнего дочернее предприятие в Беларуси. Из-за желания продолжать работу в Беларуси Stadler Rail AG регуляно подвергается критике в Швейцарии.

Хотя свой пост в Stadler Rail AG Мерц покинул еще до президентских выборов в Беларуси (он сделал это в апреле 2020 года ), но встречу с токсичным диктатором Лукашенко пресса припомнила ему в январе 2021 года, когда Мерц баллотировался на пост главы ХДС и проиграл Армину Лашету. И именно с тех пор Фридрих Мерц в «белорусской теме» и не упускает возможности пройтись по белорусскому диктатору.

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