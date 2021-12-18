Нацбанк Беларуси потерял иностранные активы 1 18.12.2021, 14:03

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Банки страны столкнулись с недостатком валютной выручки.

Регулятор отчитался о состоянии чистых иностранных активов на 1 декабря. Сайт banki24.by рассказывает о самых важных изменениях в статистике.

Чистые иностранные активы Нацбанка к 1 декабря упали до 7,127 млрд USD в эквиваленте. Это меньше, чем по состоянию на 1 ноября (7,237 млрд USD) и на 1 января (7,280 млрд USD).

В начале 2020 года (перед мировым кризисом) чистые иностранные активы Нацбанка достигли многолетнего максимума – 8,815 млрд USD. Однако в течение прошлого года они существенно сократились – до 6,838 млрд USD на 1 декабря: НБРБ проводил валютные интервенции на бирже.

Чистые иностранные активы — это сальдо активных и пассивных операций органов денежно-кредитного регулирования (в случае Нацбанка) и депозитных организаций (в случае банков и НКФО) с нерезидентами. Результат активных операций виден по строке «требования к нерезидентам», пассивных операций — по строке «обязательства перед нерезидентами».

Отрицательное значение чистых иностранных активов значит, что активы за границей меньше зарубежных пассивов. Положительная сумма чистых иностранных активов свидетельствует об обратном.

Требования к нерезидентам можно еще назвать валовыми иностранными активами регулятора. Соответственно, обязательства перед нерезидентами – это валовые пассивы.

Валовые иностранные активы НБРБ — это монетарное золото, валюта в Нацбанке и все виды размещения средств регулятора у нерезидентов (кредиты, проценты по ним, депозиты, корсчета Нацбанка в банках-нерезидентах, вложения в ценные бумаги нерезидентов, средства по РЕПО, участие в капитале банков-нерезидентов, кредиты и авансы, средства в расчетах по операциям с нерезидентами).

Валовые иностранные активы во многом пересекаются с ЗВР Беларуси, так как по методике МВФ ликвидные активы (валюта и монетарное золото) хранятся в банках с рейтингом не ниже инвестиционной категории по шкалам рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard and Poor’s и Moody's Investors Service. В Беларуси таких банков нет, следовательно, резервы могут перетекать на хранение за границей.

Чистые иностранные активы банков и НКФО к 1 декабря составили минус 3,248 млрд USD в эквиваленте. Это несколько больше, чем по состоянию на 1 ноября (минус 3,573 млрд USD) и на 1 января (минус 3,637 млрд USD).

В преломлении на реальный сектор экономики негативные чистые иностранные активы банков и НКФО зачастую вызваны дефицитом внешней торговли. Недостаток валютной выручки внутри страны компенсируется внешними заимствованиями. В Беларуси главным каналом заимствований выступает финансовый сектор.

На локальном минимуме чистые иностранные активы коммерческих банков Беларуси находились в 2014 году. До кризиса зимы 2014-2015 гг. власти активно накачивали экономику кредитами, которые в том числе поступали в виде валютных линий из-за границы.

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