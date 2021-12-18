CNN: Украина просит у США системы ПО Patriot 9 18.12.2021, 14:07

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Иллюстрационное фото

Америкка планирует выделить Киеву 300 миллионов долларов военной помощи.

Киев просит Вашингтон увеличить военную помощь, и, среди прочего, просит предоставить системы противовоздушной обороны, сообщает korrespondent.net.

Украина просит США предоставить ей системах противовоздушной обороны Patriot на фоне угрозы нового нападения России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники в Белом доме.

В то же время у Байдена все еще взвешивают, стоит ли Киеву присылать дополнительное вооружение после поставок в последние несколько месяцев ракет Javelin, патрульных катеров Island и др.

Советник американского президента по вопросам нацбезопасности <>b>Джейк Салливан считает, что отправка еще одной партии вооружения может каким-то образом быть расценена Москвой как провокационные действия.

Однако США не исключают отправку дополнительного вооружения, что во время выступления 17 декабря Салливан подтвердил публично. Единственное, чего, считают собеседники телеканала, не будет делать Вашингтон – это не станет размещать свои войска в Украине.

Как сообщалось, американские сенаторы одобрили проект оборонного бюджета США на 2022 год на сумму 778 млрд долларов, предусматривающий выделение 300 млн долларов на оказание поддержки Украине.

До этого украинские власти обратились к администрации США с просьбой о передаче Киеву части американских вооружений, которые предназначались Афганистану до захвата там власти "Талибаном".

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