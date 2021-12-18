Страна дураков 5 Телеграм-канал «Люстэрка ўлады»

18.12.2021, 14:13

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Белорусскому народу пора оправить потрепанные персонажи за кулисы истории.

Все больше жизнь в Беларуси становится похожа на декорации. Главный злодей проводит никому не понятные и ненужные заседания. Основные сцены для него — Дворец и прочие трибуны поменьше, даже коровник. Основные действия злодея — «найти, наказать, посадить, запретить наркоманов и тунеядцев».

Роли второго плана исполняет свита злодея. Там характерных персонажей побольше. Выделяются с виду наивная, но на самом деле просчетливая заводила Мальвина-Эйсмонт. Верный Буратино-Макей, который либо делает вид, что навеки вместе со злодеем, либо настолько слеп в своей любви к злодею: «Все, кто не согласен с государственной политикой, должны уволиться».

Злобный и хитрый тигр Шерхан из Маугли — несомненно Шейман, который выстроил свою сеть, в том числе в обход Лукашенко. Но все еще поддерживающий своего злодея: «Шейман и еще пару человек, которые с пистолетами ездили и уничтожали падонков».

Всех присосавшихся к кормушке бандерлогов перечислять не будем, но сказок еще много, ролей всем хватит. Главное одно: все эти персонажи не просто живут своими ролями, они активно вредят тупостью.

Бутафорским и сказочным было «голосование», на котором по волшебству, не иначе, «победил» Злодей. Таким же наигранным будет и «референдум».

Что же делать народу белорусскому, чтобы избежать превращения своей жизни в подобные сказки? Чтобы перестать быть читателями и слушателями, а самим участвовать в написании правильных и добрых рассказов.

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