В Северной Корее запретили смеяться 18 18.12.2021, 14:16

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Жителям КНДР также нельзя праздновать дни рождения и пить алкоголь.

В Северной Корее начался многодневный траур по случаю десятой годовщины смерти бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира. В связи с этим жителям КНДР запретили смеяться на улицах, отмечать дни рождения и пить алкоголь, сообщает "Радио Свободная Азия".

"Люди не могут даже отмечать собственные дни рождения, если они попадают на дни траура", – рассказал изданию житель приграничного города на северо-востоке КНДР. Еще один житель КНДР, из юго-западной провинции Южный Хванхэ, сообщил, что на время траура власти организовали специальное подразделение полиции, которое будет следить за "теми, кто наносит вред настроению коллективного траура". Он напомнил, что во время прошлых траурных дней такие подразделения ловили людей, которые находились на улицах в состоянии алкогольного опьянения, и арестовывали их. "Они рассматривались как идеологические преступники. Их увозили, и больше их никогда не видели", – отметил он.

Ким Чен Ир – отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына и сын "основоположника Северной Кореи" Ким Ир Сена. Он возглавил КНДР после смерти своего отца в 1994 году и правил страной до своей смерти в 2011 году. В России он среди прочего широко прославился тем, что приезжал на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на личном бронепоезде.

После смерти Ким Чен Ира Северную Корею возглавил его сын. Тогда многим казалось, что молодой правитель пойдет по пути либерализации северокорейской экономики и политики. Но за 10 лет правления Ким Чен Ына стало очевидно, что эти надежды не оправдались: беженцы, которым удалось покинуть Северную Корею, рассказывают, что никакой либерализации не произошло: Ким Чен Ын больше интересовался национальной безопасностью, чем жизнью народа.

"Ким заблокировал пути к бегству для всех в Северной Корее. На рынках ограничено время работы торговцев, все больше людей отправляют на принудительные работы, – рассказывает Ха Чи У, которому удалось бежать из Северной Кореи. – Люди говорят, что жить становится тяжелее, потому что государство забирает все больше. Кроме того, больше людей умирают от голода".

То, что Северная Корея голодает, нынешней осенью подтвердили в ООН. По данным продовольственной программы организации, дефицит еды в КНДР составляет сотни тысяч тонн. До второго "Трудного похода" (так Север называет голод конца 90-х, унесший сотни тысяч жизней, который произошел как раз при Ким Чен Ире) дело еще не дошло, но опасность есть. Этой весной Ким Чен Ын призвал народ готовиться к тяжелым временам.

Но тяжелые времена – не помеха для ракетных испытаний.

"Похоже, что у Ким Чен Ына дилемма: он мечется между ядерными разработками и экономическими проблемами, – замечает Лян Му Чин из Университета изучения Северной Кореи. – Весь год с 8-го съезда Трудовой партии Кореи, страна работает над национальной обороной и повышением уровня жизни людей. И если с ядерными и оружейными разработками КНДР удалось достичь прогресса, то с экономикой все сложно. Похоже, стало еще хуже: из-за санкций и коронавируса".

Какое-то время казалось, что Ким Чен Ын ближе своих предшественников подошел к окончанию войны между двумя Кореями. Но соглашение о перемирии между КНДР и Южной Корее так и не было подписано – с пятидесятых годов прошлого века. Переговоры на эту тему зашли в тупик еще несколько лет назад.

"Оглядываясь на десятилетие Ким Чен Ына у власти, можно сказать, что с целью обеспечения безопасности Север продолжит действовать по методу кнута и пряника и будет балансировать на грани войны с пустыми мирными переговорами", – замечает Чан Хван Хён, экс-начштаба Командования ООН.

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