«Молодые псы будут грызть старых»: вертикаль Лукашенко разваливается 7 18.12.2021, 14:30

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В окружении диктатора осознают свой проигрыш.

На этой неделе Лукашенко объявил о новой волне увольнений - теперь уже чиновников и руководителей, которые заподозрены в нелояльности. Система будет идентичной с силовой - кромсать, давить и пережевывать будут всех, кто "рожей не вышел", тем самым "молодые псы" будут грызть "старых", начиная на костях путь к успеху. И продолжаться эта грызня будет до бесконечности - в этом вечно кипящем бульоне кляуз и предательств сварят вживую еще одну ветвь властной вертикали, пишет телеграм-канал CYNIC.

Также Лукашенко рассказал о том, что ликвидация западных фондов продолжится, потому что оные спонсировали революцию против его величества. Не спонсировали и не лоббировали: если бы Запад действительно впрягся в игру до начала протестов, реализовав процесс подготовки кадров, тогда мы бы уже 10 августа услышали "Лебединое озеро" по центральным каналам, а именно поиск "обходных путей" в мутном потоке показал, что белорусы занимались самостоятельной организацией.

Экономический бульон уже давно выкипел - приходится у соседей занимать соль, перец и тушку, чтобы сварить что-то новое.

При этом Лукашенко опять заставил чиновников "контролировать цены". Естественный рыночный баланс не вписывается в диктаторскую структуру конструирования закономерностей. А цены контролировать невозможно, сколько их ни бей палкой.

В итоге не совсем понятно, как при сжатии общества и бизнеса можно будет увеличить экспорт на несколько миллиардов долларов, сократив европейский рынок лишь на несколько сотен миллионов. Если это возможно с санкциями, то что мешало без санкций такими же темпами разгонять внешнюю торговлю?

Более того, Лукашенко опять хочет от России кредит. Теперь в 3,5 млрд долларов.

При этом Лукашенко кидает Россию по плану политического транзита, говоря, что президентские выборы, обещанные на первой же сочинской встрече, будут проведены...

Деньги однако пойдут не в экономику, а в рефинансирование долга. Брать в одном "банке" под кредит средства, чтоб перекрыть прежний долг в этом же "банке" без реальной возможности выплатить весь объем долгов - это гениальная стратегия. И усиление падения в эту денежную воронку доказывает, что Лукашенко осознает свой проигрыш и сейчас готовит кратковременную "отсрочку" по собственной экзекуции и экономической катастрофе.

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