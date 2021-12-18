«Выстрел из сигнального пистолета – сигнал для перехода границы» 1 18.12.2021, 14:37

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Польский солдат рассказал о деятельности белорусских спецслужб.

Белорусский режим с самого начала контролирует миграционный кризис на границе с Польшей. По словам мигрантов, именно сотрудники спецслужб ведут их через леса, инструктируют, как переходить границу, а неохотных принуждают к этому силой. О методах белорусских служб «Белсат» пообщался с военнослужащим 12-й Щецинской механизированной дивизии (имя и фамилия собеседника есть в редакции), который с октября охранял границу под Шудзялово.

Фото: Белсат

– Пограничная охрана, полиция и Министерство национальной обороны почти каждый день сообщают о дальнейших попытках форсировать границу со стороны Беларуси. На записях видно как агрессивных, так и полностью пассивных участников этих мероприятий, иногда также белорусов в форме. Как это выглядит с точки зрения военных, охраняющих границу?

–Сначала мы получаем сигналы от нашей разведки, что на «полосе» (части пограничной дороги – прим. «Белсат») может что-то произойти. Затем вводим состояние высокой готовности. Например, вчера белорусские службы везли мигрантов из лагерей на грузовиках, значит, могло что-то случиться. Иногда случается, что они крутятся возле сетки, поэтому нужно быть бдительными, так как, возможно, будет попытка перехода границы.

– Как выглядит такая попытка?

– Недавно у меня было так: пошел к ребятам на кофе. Был уже в отделении, но вспомнил, что забыл чашку, и должен был вернуться. В течение приблизительно пяти минут я два раза прошел через одно и то же место. И за это время белорусский военный успел подползти и начать резать сетку. Он уже порезал первое ограждение и взялся за колючую проволоку. Я схватил оружие, подошел к забору, а он – в кусты! А там еще десять сидели, все в черном.

Этим и занимаются белорусские службы: делают проходы в ограждениях, через которые потом пропускают мигрантов.

– Что вы делаете, когда видите, как сотрудник белорусских спецслужб уничтожает колючую проволоку?

– Они хорошо знают, что они ненаказуемы, пока находятся на белорусской территории. Пока они не переходят границу, мы ничего не можем им сделать. Они не глупые, знают свои права, поэтому не заходят на нашу территорию, а только делают дыры и гоняют через них мигрантов, а сами остаются в Беларуси.

Фото: Белсат

– Кроме таких «тихих» попыток пересечения, сталкивались ли вы с силовым форсированием границы?

– Я видел несколько попыток перейти границу, но такую открытую драку у сетки пока нет. Но нам говорили обращать внимание на подобные ситуации: в одном месте мигранты совершают бедлам, туда стягивают наших, а буквально через 50 метров белорусский военный или мигрант режет ограждение, и через дыру проходит скрывающаяся в лесу группа.

– Такие переходы за вашими спинами, во время отвлекающих действий, часто случаются?

– На территории моего батальона практически нет. Мы слышали, что у них есть разведчики. И если мы активны, много патрулируем, фонариками светим, то попыток пересечь границу нет. Но там, где солдаты не воспринимают ситуацию всерьез, может быть плохо. Я слышал о случае, когда сторож уснул на участке, ему прорезали дырку в сетке шириной с грузовик, и там прошли тридцать человек. Потом ловили их по лесам…

– После того как польские власти угрожали закрыть границы для грузового транспорта, белорусские службы ликвидировали лагерь возле Кузницы. А на вашем участке мигранты продолжают появляться днем на границе?

–Когда снега еще не было, то их ходило даже много. Были и дети, и женщины. Но в основном мужчины. Однако с наступлением морозов их практически не осталось.

Фото: Streenger

– С вами пытались поговорить?

– Да, часто. Однажды к моему другу пришел один такой на участок поговорить. Он сказал, что белорусские солдаты – «bad people», что они бьют людей, что он хотел бы пройти или вернуться домой. Обычный, хороший парень. Но таких очень мало, может, одна десятая процента.

А еще есть персонаж, которого мы несколько раз ловили на своей стороне. Однажды, когда мы везли его на границу, он на ломаном польском сказал: «До встречи». Через два дня мы снова поймали его в Шудзялово с группой мигрантов. Так что это был явный контрабандист.

Фото: Streenger

– В интернете можно найти записи, опубликованные в том числе курдами, из которых видно, что их сопровождают или инструктируют сотрудники белорусских спецслужб. Наблюдали ли вы такие ситуации?

– С той стороны стоит белорусский солдат, который ими управляет. Он руководит этим разрезанием сети, проталкиванием мигрантов. Все организовано, и это видно.

Я разговаривал с другом, который конвоировал их уже с нашей стороны. Мигранты рассказали ему, что белорусы отдают им приказы из сигнальных пистолетов. Когда они стреляют красной ракетой, это сигнал к переходу, а белый свет означает что-то другое.

Некоторыми мигрантами они командуют, остальных гонят. В Кузнице было столько людей не потому, что они хотели там быть, а потому, что за ними стоял кордон белорусских солдат, которые не отпускали их и заставляли прижиматься к ограждению.

– Вы знаете, какое белорусское формирование руководит мигрантами? Можете узнать их по форме?

– Нет, потому что они в штатском.

– Вы часто видите белорусов?

– Да. У нас есть пограничная Служба, а у них свои пограничные войска. И эти пограничники регулярно патрулируют границу. Только они здесь и нормальные. Иногда махнут рукой, скажут «Hello!» и пойдут дальше. Не видно, что они как-то враждебны к нам. Как и мы, они хотят нормально выполнять свою работу. Только что мы сюда приехали, а они здесь работают постоянно.

– Многие, наверное, видели записи, на которых во время форсирования границы сотрудники белорусских спецслужб использовали лазеры и петарды против поляков. В Кузнице в вас тоже летели шумовые гранаты. Были ли в Шудзялово ситуации, когда белорусские солдаты представляли для вас угрозу?

– Вчера ночью, днем раньше и в предыдущую ночь я слышал выстрелы. Уже стемнело, и вдалеке раздался выстрел. Трудно сказать, были это холостые или боевые патроны, но это был выстрел из оружия. Я точно могу говорить только о своем отрезке границы, который довольно спокоен. Но я знаю, что есть отрезки, на которых происходит гораздо больше.

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