В Китае приняли новый закон о границах 4 18.12.2021, 14:35

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Что это означает для соседей и остального мира?

Судя по всему, нация летучих драконов решила, что ей нужны не только исторические, но еще и юридические основания, чтобы претендовать на новые земли, пишет nv.ua.

С 1 января 2022 года в Китае вступит в действие так называемый «закон о сухопутных границах». Верховный законодательный орган Китая принял его для «защиты и эксплуатации приграничных районов страны» и для утверждения того, что суверенитет и территориальная целостность Китая являются «священными и незыблемыми».

Считается, что это первый закон в истории современного Китая, в котором четко говорится о том, как проводить пограничное патрулирование на огромном участке границы страны протяженностью 22 100 км. В нем отмечается, что Китай будет принимать жесткие меры для «обеспечения территориальной целостности и неприкосновенности сухопутных границ», а также будет «бороться с любыми актами, которые могут подрывать» восприятие Китаем своей территории.

Согласно сообщениям Global Times, закон должен прояснить систему руководства, обязанности правительства и военные задачи на приграничной территории. Далее речь идет об определении и фиксации, защите и управлении сухопутными границами, а также международном сотрудничестве по делам сухопутных границ. Хотя особенности достижения какой-либо из этих целей остаются непонятными, закон оставил «защиту территориальной целостности и суверенитета» своей общей целью.

Закон приобрел особое напряжение, по меньшей мере для двух непосредственных соседей Китая. В частности, Индия и Бутан до сих пор имеют с ним нерешенные пограничные вопросы, что привело к военному противостоянию в последние годы. Хотя отдельные положения закона не направлены против какой-либо конкретной страны, пограничные проблемы Китая с вышеупомянутыми соседями могут обостриться из-за юридических положений.

Китай утверждает, что нововведение не влияет на «существующие договоры» по установленным границам. По их словам, закон является обычным внутренним законодательным актом, призванным зафиксировать позицию Китая по отношению к его рубежам.

Однако Бутан и Индия выразили серьезную обеспокоенность. Представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи назвал новый закон проблемой, заявив, что он может иметь последствия для существующих двусторонних пактов по управлению границей и общему пограничному вопросу. Пограничные отношения между Китаем и Индией продолжают оставаться напряженными, что делает принятие этого закона особенно подозрительным для индийцев и бутанцев.

Аналитики в Нью-Дели предполагают, что поскольку длительные дискуссии по решению китайско-индийского противостояния в Восточном Ладакхе пока не принесли результатов, существует вероятность того, что Пекин может использовать закон о земельных границах, чтобы в одностороннем порядке закрепить свои занятые позиции на линии актуального контроля (ЛАК), где уже находятся до 100 тысяч военных с обеих сторон. Есть также опасения, что Китай может использовать закон в качестве повода для строительства новых военных баз, инфраструктуры и поселений вдоль спорных районов на границе Индии и Китая.

Бутан является еще одной страной, не имеющей официального решения пограничного вопроса. Возрастает обеспокоенность по поводу того, что закон о сухопутных границах может придать легитимность действиям Китая для начала очередного противостояния в регионе.

Кроме того, хотя Пекин официально разрешил свои пограничные проблемы со всеми, кроме Индии и Бутана, недавно наблюдались вспышки на границах Китая с другими странами. К примеру, в прошлом году страна аннексировала не менее 150 гектаров непальской земли, признав ее частью Тибета и построила там незаконные военные базы. Подобные проблемы возникли и на границе между Китаем и Мьянмой, где Поднебесная в одностороннем порядке объявила о строительстве пограничного забора несмотря на то, что обе страны не должны ничего строить в пределах по меньшей мере 10 км от демаркации границы согласно договору 1961 года. В этом контексте новый закон может дать Пекину правовую позицию для дальнейшего строительства на захваченных или приграничных землях.

В целом считалось, что новый закон о территории, вероятно, является способом отправить политический сигнал, в частности, Индии, с которой Китай продолжает бороться на ЛАК. Однако введенный закон повлияет на большинство, если не на все страны, с которыми Пекин имеет общие сухопутные границы.

В то время как фактическое действие нового закона будет очевидно только после его введения в действие с начала 2022 года, уже понятно, что нация летучих драконов решила, что ей нужны не только исторические, но еще и юридические основания, чтобы претендовать на новые земли, и закрепить за собой уже захваченные. Как это, например, произошло с Тибетским государством, завоеванным Китаем в 1951 году.

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