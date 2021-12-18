Биологи рассказали, как предотвратить тяжелую форму штамма «Омикрон» 3 18.12.2021, 14:50

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Антитела могут задавить вирус количеством.

Биолог Анча Баранова, профессор Университета имени Джорджа Мэйсона в Вирджинии в интервью «Радио Свобода» заявила, что иммунитет человека состоит не только из антител, он состоит из так называемого Т-клеточного звена. По ее словам, антитела могут задавить вирус количеством.

«Словом, наш иммунитет никогда не падает до нуля. Можно предположить, что при наличии вакцинации этого будет достаточно, чтобы предотвратить тяжелую форму заболевания.

В том, что касается будущего, непонятно, сможет ли этот вариант вытеснить привычную нам «дельту», которая доминирует сейчас в России, в Европе, в США.

Вполне вероятно, что «омикрон» не сможет размножиться, по крайней мере до тех пор, пока не спадет «дельта», — отметила она.

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