Каждый третий житель Украины готов взять в руки оружие в случае вторжения России 7 18.12.2021, 14:59

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Более двадцати процентов опрошенных готовы сопротивляться другими методами.

В случае открытого нападения Российской Федерации каждый третий украинец готов защищать свою страну с оружием в руках. Более двадцати процентов опрошенных готовы сопротивляться другими методами, не военными: протесты, бойкоты, забастовки, гражданское неповиновение, сообщает currenttime.tv. Замдиректора Киевского международного института социологии Алексей Грушецкий объясняет, как влияли на ответы украинцев география и политические предпочтения.

В общей сложности сопротивляться (и с оружием, и без) возможной агрессии России на западе Украины готовы 60,5%. На востоке страны – 37,2%. Почти 15% опрошенных сказали, что при начале боевых действий рассматривают возможность переехать в более безопасный регион (14,8%) или же за границу (9,3%). 18,6% процентов граждан ничего бы не делали в случае вторжения России в Украину. Еще 12,1% пока не определились с ответом.

Треть всех опрошенных – 33,3% – ответили, что готовы с оружием в руках защищать страну в случае прямого вторжения России.

Подобные опросы в Украине проводят не впервые. Мы спросили у замдиректора Киевского международного института социологии Алексея Грушецкого, как менялись их результаты:

"Есть ли какие-то различия между разными категориями населения? На самом деле, самые большие различия не в региональном разрезе. Больше всего готовы сопротивляться врагу на западе страны, меньше всего – на востоке страны. Но даже на востоке, который, по мнению многих украинцев, является либо пророссийским, либо латентно пророссийским, 37% готовы сопротивляться врагу. В том числе 26% готовы с оружием в руках противостоять российской интервенции. Между городом и селом различия практически нет. Приблизительно одинаковое количество людей – около половины и там, и там – готовы защищать свою землю. В 2015 году также около половины респондентов готовы были сопротивляться, но среди них четверть готовы были сопротивляться с оружием в руках. На данный момент таких респондентов 33%, то есть за последние шесть лет значительно выросла доля тех, кто готов с оружием в руках защищать свою независимость".

Социологи также проанализировали, сторонники каких политический сил будут сопротивляться в случае вторжения России. И довольно неожиданным оказался результат среди сторонников партий, которые в Украине считаются пророссийскими. Например, четверть из тех, кто симпатизирует партии "Оппозиционная платформа "За жизнь", сказали, что будут сопротивляться российской агрессии. Почти столько же (23,9%) сторонников партии блогера Анатолия Шария тоже готовы к сопротивлению.

Вот как в Киевском международном институте объясняют такие настроения сторонников пророссийских партий:

"Среди [сторонников] главной пророссийской партии, партии, которая считается главной пророссийской, – ОПЗЖ, около четверти респондентов готовы сопротивляться российской интервенции. На самом деле, голосование за эту партию – это не всегда голосование за российский вектор, – говорит Алексей Грушецкий. – Среди этих респондентов также достаточно тех, кто поддерживает евроинтеграцию, даже вступление в НАТО, хотя, конечно, их меньше, чем по стране в целом. Эти респонденты, которые голосуют за такие партии, больше всего ориентируются на некоторых ностальгические моменты, они ориентируются на скорее такой образ мощных сильных хозяйственников, которые наведут порядок и приведут экономику к процветанию. В то же время они являются патриотами Украины и готовы защищать свою землю".

"Мы также сегодня обнародовали результаты опроса по отношению украинцев к России – и на самом деле среди украинцев очень много, почти 40%, хорошо относятся к России, – продолжает Грушецкий. – Но если более глубоко изучать этот вопрос, оказывается, что те, кто хорошо относятся, относятся потому, что воспринимают Россию как обычное население, обычных граждан. И поэтому они могут относиться хорошо. Но если мы спрашиваем об их отношении к руководству России, то они глубоко враждебны. Даже среди избирателей ОПЗЖ если не большинство, то очень значительная часть отрицательно относится к руководству России".

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